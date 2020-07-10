ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бывший супруг прибрал к рукам хомут и вожжи. В деле разбирались правоохранители

10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Ляховичского РОВД обратилась жительница района с заявлением о пропаже имущества из ее родительского дома.

Бывший супруг прибрал к рукам хомут и вожжи. В деле разбирались правоохранители

Женщина пояснила, что дом «пустует» давно. Посещает его редко, поэтому приехав и увидев отсутствие оконной рамы и поврежденный навесной замок, решила проверить, все ли на месте в комнатах. В пристройке к дому заявительница не обнаружила хомут и вожжи, после чего позвонила в милицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался неработающий ранее судимый бывший супруг потерпевшей. Мужчина проживает в этом же населенном пункте и был осведомлен о наличии имущества в доме и об отсутствии хозяев.

Сельчанин проник в помещение через окно, забрал принадлежности для запрягания лошади и скрылся. Однако покупателя на украденный товар он так и не нашел.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта. Имущество возвращено владелице.

#ПРОФИЛАКТИКА

Для сохранности своего имущества придерживайтесь следующих правил:

- не оставляйте в пустующем доме строительные электроинструменты, бытовую технику и другие ценные вещи;

- максимально затрудните доступ посторонних. Установите ограждение вашего участка, крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки;

- попросите соседей постоянно присматривать за вашим домом и сразу сообщать о происшествиях.

ОИОС УВД, фото Ляховичского РОВД

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В дежурную часть Ляховичского РОВД обратилась жительница района с заявлением о пропаже имущества из ее родительского дома. Женщина пояснила, что дом «пустует»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нападающий «Немана» лежит в больнице с двусторонней пневмонией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика