Бывший супруг прибрал к рукам хомут и вожжи. В деле разбирались правоохранители

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Ляховичского РОВД обратилась жительница района с заявлением о пропаже имущества из ее родительского дома.





Женщина пояснила, что дом «пустует» давно. Посещает его редко, поэтому приехав и увидев отсутствие оконной рамы и поврежденный навесной замок, решила проверить, все ли на месте в комнатах. В пристройке к дому заявительница не обнаружила хомут и вожжи, после чего позвонила в милицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался неработающий ранее судимый бывший супруг потерпевшей. Мужчина проживает в этом же населенном пункте и был осведомлен о наличии имущества в доме и об отсутствии хозяев.

Сельчанин проник в помещение через окно, забрал принадлежности для запрягания лошади и скрылся. Однако покупателя на украденный товар он так и не нашел.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта. Имущество возвращено владелице.

#ПРОФИЛАКТИКА Для сохранности своего имущества придерживайтесь следующих правил: - не оставляйте в пустующем доме строительные электроинструменты, бытовую технику и другие ценные вещи; - максимально затрудните доступ посторонних. Установите ограждение вашего участка, крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки; - попросите соседей постоянно присматривать за вашим домом и сразу сообщать о происшествиях.

ОИОС УВД, фото Ляховичского РОВД