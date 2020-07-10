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Бывший супруг прибрал к рукам хомут и вожжи. В деле разбирались правоохранители
10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Ляховичского РОВД обратилась жительница района с заявлением о пропаже имущества из ее родительского дома.
Женщина пояснила, что дом «пустует» давно. Посещает его редко, поэтому приехав и увидев отсутствие оконной рамы и поврежденный навесной замок, решила проверить, все ли на месте в комнатах. В пристройке к дому заявительница не обнаружила хомут и вожжи, после чего позвонила в милицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался неработающий ранее судимый бывший супруг потерпевшей. Мужчина проживает в этом же населенном пункте и был осведомлен о наличии имущества в доме и об отсутствии хозяев.
Сельчанин проник в помещение через окно, забрал принадлежности для запрягания лошади и скрылся. Однако покупателя на украденный товар он так и не нашел.
Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта. Имущество возвращено владелице.
ОИОС УВД, фото Ляховичского РОВД
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В дежурную часть Ляховичского РОВД обратилась жительница района с заявлением о пропаже имущества из ее родительского дома. Женщина пояснила, что дом «пустует»...
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