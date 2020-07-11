В Барановичском районе, самом северном в области, началась жатва

Источник материала: Виртуальный Брест

У агрогородка Перховичи, где созрел озимый ячмень ОАО «Барановичхлебопродукт», позавчера звучали зажинальные песни. На старт жатвы к местным комбайнерам и водителям собрались гости со всех сельхозпредприятий района и его руководство. И, конечно же, самодеятельные артисты – народный ансамбль песни «Крушына з Крошына» и вокальная группа «Госцейкі» Колпеницкого сельского Дома культуры. Ведь как без музыкантов в такой праздник?





На окраине поля, как на линейке, стояли зерноуборочные комбайны, пресс-подборщики, волокуши и даже тракторы с дисками и плугами – в хозяйстве, да и повсеместно в районе, готовы использовать каждую минуту, каждую возможность для организации четкой работы уборочного конвейера.





– Виды на урожай лучше, чем в прошлом году, хотя сев озимых и яровой сев в нынешнем году не давали надежд на получение высоких результатов. Этой весной, например, мы сеяли, можно сказать, в пепел, – говорит председатель Барановичского райисполкома Михаил Полуян. – Выручили дожди, прошедшие в конце апреля и в мае. Тем более что мы внесли в почву намного больше минеральных удобрений, чем когда-либо.

Хлеборобам района, по словам Михаила Полуяна, предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 36,6 тысячи гектаров, более 6 тысяч гектаров озимого рапса. Причем не поврежден непогодой ни один гектар посевов, ничего не пришлось списывать на потери. Поэтому убирать предстоит намного больше, чем в прошлом году. Нагрузка на каждый из 122 зерноуборочных комбайнов (в течение двух недель планируется приобрести еще 6) одна из самых высоких за последние годы – почти 300 гектаров.





– Очень символично, что в нынешнем году хозяином районного праздника «Зажинок» является наше предприятие, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Барановичхлебопродукт» Георгий Хомченко. – Осенью этого года мы отметим свой 75-летний юбилей. И оттого, как сработаем на уборке, а урожай мы вырастили на три порядка выше, чем в прошлом году, будет зависеть масштаб нашего праздника.













И вот уже самодеятельные артисты начали песню петь, ниву прославлять, механизаторов, которые умеют работать, караваи им вручать, испеченные из прошлогоднего урожая, жнеек в поле приглашать «жыта» зажинать.

– Любое хорошее дело начинается с короткой молитвы: «Господи, благослови!» – сказал благочинный Барановичского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Дзичковский перед освящением «нивы и колесниц».

Под зажинальные песни каждый участник праздника мысленно желал сельским труженикам района убрать урожай в сжатые сроки и без потерь.