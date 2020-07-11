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Налоговой службе Беларуси исполняется 30 лет. Интервью по поводу с Владимиром Кучуком

11.07.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работники налоговой отмечают профессиональный праздник 12 июля.

Налоговой службе Беларуси исполняется 30 лет. Интервью по поводу с Владимиром Кучуком

Накануне этой даты мы побеседовали с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Бреста Владимиром Кучуком, который рассказал о достижениях и задачах районной налоговой инспекции.

— Владимир Иванович, за тридцать лет, наверное, многое изменилось. Каковы сегодня подходы в работе налоговых органов? 

— На протяжении последних лет у нас и в целом по стране проводится огромная работа по совершенствованию порядка взаимодействия государственных органов с гражданами и субъектами хозяйствования: индивидуальными предпринимателями и организациями.

Наблюдается расширение сферы электронного декларирования и оказания спектра электронных услуг, что позволяет плательщикам использовать при общении с налоговыми органами современные технологии. Удобство удаленного взаимодействия налицо: это и экономия рабочего времени, и возможность в кратчайшие сроки получить нужную информацию, к примеру провести сверку по платежам.

Несмотря на видимые плюсы, часть плательщиков работает по старинке: в каждую отчетную дату они посещают налоговый орган, создавая там большие очереди.

В 2009 году мы начинали с системы электронного декларирования. Сегодня около 90 процентов субъектов хозяйствования работают с нами исключительно в электронном формате. Из общего количества физических лиц, состоящих на учете в налоговой инспекции Ленинского района, электронными сервисами пользуется каждый второй, и эти цифры постоянно растут, так как плюсы удаленного общения очевидны.

Успешно работает мобильное приложение MNS Mobile для интерактивного сервиса «Личный кабинет плательщика — физического лица». С его помощью граждане могут подать заявку на получение документов из учетной системы налоговых органов, записаться на личный прием к руководству инспекций и просмотреть личную историю записей.

Также получить извещения на уплату земельного налога или налога на недвижимость, подоходного. Они смогут получить информацию по объектам налогообложения земельным налогом и налогом на недвижимость физических лиц, просматривать документы, поступившие в адрес плательщика от налоговых органов.

Приложение можно использовать на мобильных устройствах с системой Android. Авторизуйтесь с помощью того же логина и пароля, что используются для входа в личный кабинет на сайте МНС.

Налоговой службе Беларуси исполняется 30 лет. Интервью по поводу с Владимиром Кучуком

— Ежегодно граждане предоставляют в налоговые органы декларацию по подоходному налогу с физических лиц. Расскажите об итогах кампании по декларированию доходов граждан за 2019 год.

— Традиционно с начала года стартует декларационная кампания, в ходе которой граждане, получившие доходы в предыдущем году, обязаны отчитаться об этом.

Анализируя итоги периода декларирования 2019 года, можно отметить, что самые распространенные основания, при которых декларируются доходы, — это получение доходов от реализации различного рода имущества, а именно полученные от граждан при продаже второй и более в течение последних пяти лет квартиры, гаража или дачи; от продажи в течение календарного года второго и более легкового автомобиля, а также доходы от продажи нежилых объектов, к примеру офиса или торгового помещения.

Представить декларацию обязаны и те, кто получал доходы за границей или из-за границы.

По итогам прошлого года 313 жителей Ленинского района задекларировали свои доходы по таким основаниям, уплатив в местный бюджет около 250 тысяч рублей. Радует, что и в нашем районе есть весомые налогоплательщики, задекларировавшие доходы на уровне полумиллиона рублей.

— Какое направление деятельности налоговых органов сегодня в приоритете?

— Повышение налоговой и финансовой грамотности населения. Ведь финансовая грамотность — это совокупность знаний в области финансов, личных сбережений и способов управления ими. Развитие финансовой грамотности дает возможность поддерживать и улучшать свое материальное благополучие.

Приятно отметить, что и граждане, и субъекты хозяйствования, состоящие на налоговом учете в инспекции, осознают важность уплаты налогов. Однако спорные вопросы всё равно возникают, поскольку спектр деятельности наших граждан и субъектов хозяйствования весьма широк. В данном случае наша задача — провести разъяснительную работу по налоговому законодательству всеми доступными методами для снижения случаев неверной его трактовки.

Благодаря развитию информационного онлайн-пространства при проведении разъяснительной работы широко используют интернет-площадки госорганов и коммерческих организаций, радио- и телеэфиры. Актуальная форма доведения информации — непосредственное общение с плательщиками на семинарах. Ну и конечно, разъяснения в индивидуальном порядке: в устной форме либо через рассмотрение обращений, в том числе и в электронном виде.

Для получения разъяснений в электронной форме нужно подать обращение через рубрику «Электронные обращения» на сайте Министерства по налогам и сборам.

— На каких еще задачах акцентируете внимание?

— В работе налоговых органов акцент всё больше смещается от фискальных методов к созданию и развитию разнообразных сервисов для плательщиков. Ведь на собираемость налогов влияют не столько фискальные меры, сколько прозрачность системы налогообложения и уровень доверия со стороны плательщиков к налоговой системе и государству в целом. Ведь никакая степень контроля не способна заменить доверие между плательщиками и налоговыми органами.

В связи с этим несколько лет мы всё c большей настойчивостью развиваем камеральный контроль. Именно такому методу контроля, которого плательщик в своей работе не ощущает, отводится важная роль в стимулировании предпринимательской деятельности. Сегодня мы без выхода к субъекту хозяйствования, через сопоставление и анализ имеющихся у нас сведений о его деятельности, имеем точное представление о полноте исполнения им своих налоговых обязательств. И такая работа действительно эффективна.

При выявлении каких-либо нарушений плательщику направляется уведомление о представлении пояснений либо о внесении соответствующих изменений в представленные декларации. Если налоговый орган в ходе камеральной проверки установит, что плательщик допускает нарушения, которые не могут быть полностью подтверждены камеральной проверкой на основании представленных документов, — только в этом случае инициируется выездная проверка.

Подходы в работе налоговых органов смещены с фиксации и наказания на предупреждение нарушений. Соответственно, цель камерального контроля не составление акта камеральной проверки, а предоставление плательщику времени и права на добровольное устранение причин отклонений или исполнение налоговых обязательств.

— В воскресенье работники налоговой службы страны отметят профессиональный праздник. Что пожелаете коллегам?

— Залог эффективности работы налоговых органов — это профессионализм, компетентность и добропорядочность сотрудников. Эти качества позволяют нам находить общий язык и понимание в работе как с субъектами хозяйствования, так и с гражданами.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в трудной, но очень важной для общества работе.

 
Теги: Брест
 
 
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  Работники налоговой отмечают профессиональный праздник 12 июля. Накануне этой даты мы побеседовали с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам по...
 
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