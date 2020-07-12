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Трасса М1/Е30 будет "дорогой без ограничений". Что это значит?

12.07.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В программе "Неделя" телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко рассказал о планах по реконструкции автомобильных дорог.

Трасса М1/Е30 будет "дорогой без ограничений". Что это значит?

"Одним из главных объектов в этом году, к которому мы приступим, является автомобильная дорога М7 от Минска до Вильнюса. Эту дорогу протяженностью практически в 100 км за этот год и следующий мы должны реконструировать. Буквально полторы недели назад мы приступили к реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск - Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска". Алексей Авраменко сообщил, что реконструкция ведется и в направлении на Смолевичи. Там уже приступили к укладке бетона, в результате это будет бетонная дорога первой категории с 4 полосами движения. В следующем году реконструкция дороги до Смолевичей завершится, и в последующем планируется продолжить эти работы до Жодино и Борисова.

Глава ведомства отметил, что межремонтный срок дороги с покрытием из асфальтобетона составляет 12 лет. "То есть через 12 лет мы должны определенные работы на дороге выполнить, чтобы поддержать дальнейшее эксплуатационное состояние. Главное, конечно, - это качественное содержание дорог, своевременный ремонт, тогда покрытие будет служить долго. Если говорить про новые участки дорог, которые мы сделали из цементобетона, то здесь срок службы гораздо больше - 25-30 лет, но вместе с тем они тоже требуют постоянного ухода, содержания, ведь срок службы швов и разного рода инженерных сооружений меньше, чем у дорожного покрытия", - пояснил он.

Трасса М1/Е30 будет "дорогой без ограничений". Что это значит?

Что касается реконструкции автотрассы М1/Е30, рабочее название которой "дорога без ограничений", то по информации министра, к 1 сентября планируется утвердить концепцию этого проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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  В программе "Неделя" телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко рассказал о планах по реконструкции автомобильных дорог. ...
 
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