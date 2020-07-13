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Избегайте их: продукты, которые вызывают преждевременное старение
Источник материала: ОНТ
Существует ряд продуктов, употребление которых ведет к преждевременному старению. Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева
Алла Погожева добавила, что зачастую развитие сердечно-сосудистых патологий и гипертонии происходит из-за избыточного потребления соли, поэтому лучше ограничить в рационе количество соленой пищи – колбас, бекона, сосисок и других мясных копченостей.
Кроме того, вредны продукты с повышенным содержанием сахара. Например, молочные десерты, кондитерские изделия и даже соусы. Особенно кетчуп. Также лучше отказаться от газировки.
ФОТО: pixabay
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Существует ряд продуктов, употребление которых ведет к преждевременному старению. Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла...
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