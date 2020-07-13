ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Избегайте их: продукты, которые вызывают преждевременное старение

13.07.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Избегайте их: продукты, которые вызывают преждевременное старение

Существует ряд продуктов, употребление которых ведет к преждевременному старению. Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева рассказала в интервью газете «Аргументы и Факты», что следует исключить из своего рациона, чтобы дольше сохранять молодость.  

Алла Погожева добавила, что зачастую развитие сердечно-сосудистых патологий и гипертонии происходит из-за избыточного потребления соли, поэтому лучше ограничить в рационе количество соленой пищи – колбас, бекона, сосисок и других мясных копченостей.

Кроме того, вредны продукты с повышенным содержанием сахара. Например, молочные десерты, кондитерские изделия и даже соусы. Особенно кетчуп. Также лучше отказаться от газировки. 

ФОТО: pixabay


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Существует ряд продуктов, употребление которых ведет к преждевременному старению. Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика