Избегайте их: продукты, которые вызывают преждевременное старение

Источник материала: ОНТ

Существует ряд продуктов, употребление которых ведет к преждевременному старению. Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева рассказала в интервью газете «Аргументы и Факты», что следует исключить из своего рациона, чтобы дольше сохранять молодость.

Алла Погожева добавила, что зачастую развитие сердечно-сосудистых патологий и гипертонии происходит из-за избыточного потребления соли, поэтому лучше ограничить в рационе количество соленой пищи – колбас, бекона, сосисок и других мясных копченостей.

Кроме того, вредны продукты с повышенным содержанием сахара. Например, молочные десерты, кондитерские изделия и даже соусы. Особенно кетчуп. Также лучше отказаться от газировки.

ФОТО: pixabay





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