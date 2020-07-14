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Более полутоны суррогата для приготовления самогона уничтожили милиционеры в Лунинецком районе

14.07.2020 08:52 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В первом случае првоохранители  обнаружили 350 литров браги у 51-летнего жителя деревни Мокрово. Мужчина пояснил, что приготовил жидкость исключительно для себя, в чем стражи порядка усомнились. Во втором случае 200 литров суррогата для перегонки в своем сарае спрятал житель поселка Велута. В обоих случаях незаконное производство алкоголя было ликвидировано. 

 
 
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В первом случае првоохранители  обнаружили 350 литров браги у 51-летнего жителя деревни Мокрово. Мужчина пояснил, что приготовил жидкость исключительно для себя, в...
 
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