Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более полутоны суррогата для приготовления самогона уничтожили милиционеры в Лунинецком районе В первом случае првоохранители обнаружили 350 литров браги у 51-летнего жителя деревни Мокрово. Мужчина пояснил, что приготовил жидкость исключительно для себя, в...

В первом случае првоохранители обнаружили 350 литров браги у 51-летнего жителя деревни Мокрово. Мужчина пояснил, что приготовил жидкость исключительно для себя, в чем стражи порядка усомнились. Во втором случае 200 литров суррогата для перегонки в своем сарае спрятал житель поселка Велута. В обоих случаях незаконное производство алкоголя было ликвидировано.