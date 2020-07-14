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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель Борисова нашел банковскую карту на улице и потратил более 260 рублей Как выяснилось, платежную карточку потеряла 47-летняя женщина. Об этом она рассказала в милиции. Правоохранителям понадобилась немного времени, чтобы выйти на...

Как выяснилось, платежную карточку потеряла 47-летняя женщина. Об этом она рассказала в милиции. Правоохранителям понадобилась немного времени, чтобы выйти на подозреваемого. Но к этому моменту он уже успел потратить часть денег. В итоге шопинг может обернуться для борисовчанина реальным сроком.