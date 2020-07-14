ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Станислав Черчесов: в белорусском чемпионате нет кандидатов в национальную сборную России

14.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о пандемии и чемпионате Беларуси.





- Вопрос, ставший одним из самых популярных в последнее время в связи со сложившейся в мире ситуацией: как вы проводили время на карантине? И чем занимаетесь по его завершении?

- Здесь я ничего особенного, наверное, не скажу. Мы люди дисциплинированные, поэтому то, что говорил Роспотребнадзор, что говорил работодатель, что говорило правительство, — все это выполняли. Я практически два месяца не выходил из дома, кроме того, чтобы подышать воздухом во дворе. У меня есть беговая дорожка, на которой я бегал и даже похудел на три килограмма за время карантина. Естественно, смотрел телевизор: показывали много матчей национальной команды, в том числе с чемпионата мира. Если раньше я их в большей степени видел как тренер, то сейчас мог расслабиться и посмотреть как болельщик. Ну и все это время провел дома с семьей — когда такое было и когда такое еще будет.

- Смотрели ли вы чемпионат Беларуси, как вам уровень?

- Смотрел. Естественно, первые матчи были на не самом высоком уровне, но затем команды стали набирать обороты. Если получать удовольствие, то, конечно, чемпионаты Англии, Испании или Германии доставляют его больше. Другое дело, что тренер в любой игре может что-то заметить: стандарт какой-нибудь, тактику, да и вообще футбол в братской нам стране лишний раз посмотреть неплохо. Тем более там выступают российские футболисты.

- Есть ли в белорусском чемпионате игроки, которых вы рассматриваете как кандидатов в национальную сборную?

- Нет, — рассказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о пандемии и чемпионате Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: Точки над і в этой кампании еще не расставлены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика