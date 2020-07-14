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Гончарик: Власть допустила большую ошибку. Все увидели, что она испугалась

14.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После снятия Бабарико с президентских выборов уже можно говорить, что они не будут признаны мировым сообществом как демократические и справедливые.

Гончарик: Власть допустила большую ошибку. Все увидели, что она испугалась
Об этом в коментарии «Белорусскому партизану» заявил единый кандидат от оппозиции на президентских выбораз-2001 Владимир Гончарик.
 
– Почему, на ваш взгляд, власти все же решили не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты? 

– Повторю свою прежнюю мысль. Нерегистрация Бабарико – большая ошибка действующей власти. Это решение показывает ее страх. Все увидели, что власть испугалась серьезного соперника на выборах, не решилась вступить в ним в схватку за голоса избирателей. 

Власти решили, что даже находясь под арестом Бабарико представляет для нее угрозу на выборах! 

Основание для его снятия, конечно, не выдерживает критики. Вина должна быть доказана через суд, а не путем предположений Госконтроля.

– Какие реальные последствия, на ваш взгляд, ждут власти после решения о недопущении Бабарико к выборам?

– Уже без боязни ошибиться можно говорить о том, что выборы не будут признаны мировым сообществом как демократические и справедливые.

Как среагирует общество – трудно сказать. Подождем – увидим. Но, наверное, это негативно отразится на общем состоянии страны. 

Как подчеркивали классики в советские времена: многое решается через энтузиазм в массах. Это чрезвычайно важно: как люди настроены. Когда пассивное общество, то будет и пассивное развитие экономики.

– Кроме Бабарико ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты и Валерия Цепкало. Как думаете, смогут ли другие кандидаты навязать борьбу Лукашенко на выборах?

– Думаю, нет. Хотя бы потому, что многие из претендентов просто неизвестны в обществе и не имеют за своей спиной серьезной команды.

Наверное, снятие Бабарико снизит общий интерес в обществе к выборам и поумерит энтузиазм по участию в голосовании.
 
 
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После снятия Бабарико с президентских выборов уже можно говорить, что они не будут признаны мировым сообществом как демократические и справедливые.
 
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