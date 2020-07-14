Не упустите июльские акции и скидки от mile.by!

Источник материала: Виртуальный Брест

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Помимо акций и скидок мы предлагаем более 50.000 наименований товаров и около 1.000 брендов. Mile.by – это удобный каталог, в котором Вы можете найти необходимый товар, узнать информацию о нем, а также сравнить позиции по различным характеристикам.

В каталоге представлены строительные и отделочные материалы; столярные изделия; электротовары; бытовая техника; электроинструменты; всё для кухни; товары для освещения и водоснабжения; сантехника; продукция для дома и сада; аксессуары для хранения и декора; автотовары; лакокрасочные покрытия.





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