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Не упустите июльские акции и скидки от mile.by!

14.07.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Интернет-магазин mile.by продолжает радовать Вас новыми скидками! Переходите в раздел «Акции» и выбирайте товары по выгодной цене. Мы предлагаем стройматериалы, садовую технику, электроинструменты, сантехнику, товары для дома и многое другое со скидкой до 56%.

Не упустите июльские акции и скидки от mile.by!

Помимо акций и скидок мы предлагаем более 50.000 наименований товаров и около 1.000 брендов. Mile.by – это удобный каталог, в котором Вы можете найти необходимый товар, узнать информацию о нем, а также сравнить позиции по различным характеристикам.

В каталоге представлены строительные и отделочные материалы; столярные изделия; электротовары; бытовая техника; электроинструменты; всё для кухни; товары для освещения и водоснабжения; сантехника; продукция для дома и сада; аксессуары для хранения и декора; автотовары; лакокрасочные покрытия.

Не упустите июльские акции и скидки от mile.by!

Всё это Вы можете заказать всего несколькими кликами, «не вставая с дивана»! Мы предлагаем любой удобный для Вас способ оплаты. Расплатиться можно картой/наличными при получении или совершить онлайн оплату при оформлении заказа. Кроме того, в интернет-магазине mile.by действует рассрочка по картам «Халва» от МТБанка и "Карта покупок" от Белгазпромбанка. Рассрочка по карте "Халва" и "Карте покупок" действует при онлайн-оплате, а также при офлайн-оплате только при самовывозе.

Не упустите июльские акции и скидки от mile.by!

Вы можете оформить заказ в любой населенный пункт, ведь доставка производится по всей территории Беларуси. А при заказе на сумму от 700 рублей – доставка по Минску осуществляется бесплатно.

Также, с 6 июля по 5 августа успейте воспользоваться уникальным предложением от брендов Wess и Moroshka! При покупке текстиля данных производителей каждый получит гарантированный подарок.

Не упустите июльские акции и скидки от mile.by!

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ООО «Астомстрой»
УНП 190516148

 
Теги: Минск
 
 
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  Интернет-магазин mile.by продолжает радовать Вас новыми скидками! Переходите в раздел «Акции» и выбирайте товары по выгодной цене. Мы предлагаем стройматериалы,...
 
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