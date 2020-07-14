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Вот как изменится расписание движения троллейбусов из-за того, что перекрыта ул. К.Маркса

14.07.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как ранее сообщалось, в связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по ул. Карла Маркса на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя с 15 июля по 28 августа 2020 года.

Вот как изменится расписание движения троллейбусов из-за того, что перекрыта ул. К.Маркса

На данном участке канализационная сеть была построена в 1937 году, изготовлена из железобетона. Было проведено тщательное обследование канализационной сети методом теледиагностики (специальное телевизионное оборудование, перемещаясь в трубопроводе, передает на поверхность изображение внутреннего состояния коммуникаций). С момента строительства этот участок сети подвергался только лишь текущему ремонту, капитальный ремонт не выполнялся. Агрессивные и абразивные примеси бытовых стоков с течением времени вызвали разрушение внутренней стенки трубопровода. Чтобы исключить аварийные случаи требуется провести реконструкцию сети с использованием материалов, которые обеспечат несущую нагрузку сети, не уменьшая ее пропускной способности.

Работы проводит Государственное предприятие «Брестводоканал». При проведении работ канализование прекращено не будет, что не доставит никаких неудобств жителям близлежащих домов.

Вот как изменится расписание движения троллейбусов из-за того, что перекрыта ул. К.Маркса

Вот как изменится расписание движения троллейбусов — в приложении...

МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ (вводится с 15.07.2020г по 28.08.2020г)

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С КОНЕЧНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ

МАРШРУТ№ 1 РАБОЧИЙ, ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

СВЕРДЛОВА:

5.44, 6.00, 6.25, 6.37, 6.44, 6.50, 7.03, 7.09*, 7.16, 7.22, 7.31, 7.37*, 7.43, 7.50, 7.56, 8.02, 8.09, 8.15*, 8.22,

8.28, 8.37, 8.43*, 8.49, 8.56, 9.02, 9.08, 9.15, 9.21*, 9.34, 9.49*, 10.02, 10.14, 10.24*, 10.32, 10.43, 10.54,

11.05, 11.27, 11.38, 11.49, 12.00, 12.11, 12.33, 12.44, 12.55, 13.06, 13.17, 13.39, 13.50, 14.01, 14.12,

14.23, 14.45, 14.56, 15.07, 15.12*, 15.18, 15.29, 15.51, 15.56*, 16.02, 16.08, 16.13, 16.18*, 16.24, 16.30,

16.35, 16.46, 16.57, 17.02*, 17.08, 17.14, 17.19, 17.24*, 17.30, 17.36, 17.41, 17.52, 18.03, 18.08*, 18.14,

18.20, 18.25, 18.30*, 18.36, 18.43, 18.58, 19.12*, 19.23, 19.32, 19.42, 19.49, 20.05, 20.22, 20.38, 20.55,

21.11, 21.28, 21.44, 22.00, 22.17, 22.34, 22.50, 23.06, 23.23, 23.58

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА:

5.54, 6.06, 6.18, 6.31, 6.44, 6.50, 6.59, 7.05*, 7.11, 7.18, 7.24, 7.30, 7.37, 7.43*, 7.50, 7.56, 8.05, 8.11*, 8.17,

8.24, 8.30, 8.36, 8.43, 8.49*, 9.02, 9.17*, 9.30, 9.42, 9.52*, 10.00, 10.11, 10.22, 10.33, 10.55, 11.06, 11.17,

11.28, 11.39, 12.01, 12.12, 12.23, 12.34, 12.45, 13.07, 13.18, 13.29, 13.40, 13.51, 14.24, 14.35, 14.40*,

14.46, 15.19, 15.24*, 15.30, 15.36, 15.41, 15.46*, 15.52, 15.58, 16.03, 16.14, 16.25, 16.30*, 16.36, 16.42,

16.47, 16.52*, 16.58, 17.04, 17.09, 17.20, 17.31, 17.36*, 17.42, 17.48, 17.53, 17.58*, 18.04, 18.11, 18.26,

18.40*, 18.51, 19.00*, 19.00, 19.10, 19.13, 19.17, 19.28, 19.33, 19.42*, 19.50, 19.53, 20.06, 20.12, 20.23,

20.39, 20.56, 21.12, 21.29, 21.45, 22.02, 22.18, 22.34, 22.51, 23.24, 23.04, 23.35, 23.52, 0.27

МАРШРУТ№ 3 РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

СВЕРДЛОВА:

6.13, 6.32, 6.50, 7.01, 7.10, 7.19, 7.29, 7.38, 7.47, 7.56, 8.07, 8.16, 8.25, 8.35, 8.44, 8.53, 9.02, 9.13, 9.22, 9.41, 9.57, 10.10, 10.27, 10.47, 11.00, 11.16, 11.33, 11.53, 12.06, 12.23, 12.39, 12.59, 13.12, 13.29, 13.45, 14.05,

14.18, 14.35, 14.51, 15.01, 15.11, 15.24, 15.41, 15.49, 15.57, 16.07, 16.17, 16.30, 16.38, 16.47, 16.55, 17.03, 17.13, 17.23, 17.36, 17.44, 17.53, 18.01, 18.09, 18.19, 18.29, 18.47, 18.59, 19.07, 19.22, 19.40, 19.57, 20.14, 20.32, 20.46, 21.03, 21.20, 21.36, 21.52, 22.07, 22.26, 22.42, 23.10, 23.30

ДС ВИКТОРИЯ:

5.41, 6.00, 6.18, 6.29, 6.38, 6.47, 6.57, 7.06, 7.15, 7.24, 7.35, 7.44, 7.53, 8.03, 8.12, 8.21, 8.30, 8.41, 8.50, 9.09, 9.25, 9.38, 9.55, 10.15, 10.28, 10.44, 11.01, 11.21, 11.34, 11.50, 12.07, 12.27, 12.40, 12.57, 13.13, 13.33,

13.46, 14.03, 14.19, 14.29, 14.39, 14.52, 15.09, 15.17, 15.25, 15.35, 15.45, 15.58, 16.06, 16.15, 16.23, 16.31, 16.41, 16.51, 17.04, 17.12, 17.21, 17.29, 17.37, 17.47, 17.57, 18.15, 18.27, 18.35, 18.50, 19.08, 19.25, 19.42, 20.00, 20.14, 20.31, 20.48, 21.04, 21.20, 21.35, 21.54, 22.10, 22.37, 22.58

МАРШРУТ№ 3 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

СВЕРДЛОВА:

6.13, 6.32, 6.50, 7.01, 7.19, 7.28, 7.38, 7.47, 7.56, 8.07, 8.25, 8.32, 8.44, 8.53, 9.02, 9.13, 9.35, 9.57, 10.10,

10.27, 10.47, 11.00, 11.16, 11.33, 11.53, 12.06, 12.23, 12.39, 12.59, 13.12, 13.29, 13.45, 14.05, 14.18, 14.35, 14.51, 15.01, 15.11, 15.24, 15.41, 15.57, 16.07, 16.17, 16.30, 16.38, 16.47, 17.03, 17.13, 17.23, 17.36, 17.44, 17.53, 18.09, 18.19, 18.29, 18.47, 18.59, 19.22, 19.40, 19.57, 20.14, 20.32, 20.46, 21.03, 21.20, 21.36, 21.52, 22.07, 22.26, 22.42, 23.10, 23.30

ДС ВИКТОРИЯ:

5.41, 6.00, 6.18, 6.29, 6.47, 6.56, 7.06, 7.15, 7.24, 7.35, 7.53, 8.00, 8.12, 8.21, 8.30, 8.41, 9.03, 9.25, 9.38, 9.55, 10.15, 10.28, 10.44, 11.01, 11.21, 11.34, 11.50, 12.07, 12.27, 12.40, 12.57, 13.13, 13.33, 13.46, 14.03, 14.19, 14.29, 14.39, 14.52, 15.09, 15.25, 15.35, 15.45, 15.58, 16.06, 16.15, 16.31, 16.41, 16.51, 17.04, 17.12, 17.21, 17.37, 17.47, 17.57, 18.15, 18.27, 18.50, 19.08, 19.25, 19.42, 20.00, 20.14, 20.31, 20.48, 21.04, 21.20, 21.35, 21.54, 22.10, 22.37, 22.58

МАРШРУТ № 4 РАБОЧИЙ, ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

СВЕРДЛОВА:

5.51, 6.11, 6.21, 6.31, 6.51, 7.03, 7.11, 7.18, 7.25, 7.32, 7.38, 7.44, 7.53, 8.03, 8.15, 8.23, 8.30, 8.37, 8.44, 8.50, 8.56, 9.05, 9.20, 9.42, 10.02, 10.23, 10.33, 10.43, 10.53, 11.03, 11.19, 11.35, 11.45, 11.55, 12.05,

12.15, 12.31, 12.47, 12.57, 13.07, 13.17, 13.27, 13.43, 13.59, 14.09, 14.19, 14.29, 14.39, 14.55, 15.11, 15.21, 15.31, 15.41, 15.51, 15.59, 16.07, 16.23, 16.31, 16.37, 16.43, 16.51, 16.57, 17.03, 17.11, 17.19, 17.35, 17.43, 17.49, 17.55, 18.03, 18.09, 18.15, 18.23, 18.31, 18.47, 19.02, 19.22, 19.35, 19.43, 19.58, 20.12, 20.27, 20.42, 20.55, 21.09, 21.23, 21.38, 21.53, 22.07, 22.21, 22.34, 22.47, 23.03, 23.18, 23.31, 23.55, 0.15

КСМ:

6.27, 6.49, 6.56, 7.08, 7.27, 7.39, 7.47, 7.54, 8.01, 8.08, 8.14, 8.20, 8.29, 8.44, 9.06, 9.26, 9.47, 9.57, 10.07,

10.17, 10.27, 10.43, 10.59, 11.09, 11.19, 11.29, 11.39, 11.55, 12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51, 13.07, 13.23, 13.33, 13.43, 13.53, 14.03, 14.19, 14.35, 14.45, 14.55, 15.05, 15.15, 15.23, 15.31, 15.47, 15.55, 16.01, 16.07, 16.15, 16.21, 16.27, 16.35, 16.43, 16.59, 17.07, 17.13, 17.19, 17.27, 17.33, 17.39, 17.47, 17.55, 18.11, 18.26, 18.46, 18.59, 19.07, 19.22, 19.36, 19.51, 20.07, 20.19, 20.34, 20.48, 21.03, 21.18, 21.31, 21.45, 21.59, 22.13, 22.28, 22.43, 22.56, 23.20, 23.40

МАРШРУТ№ 6 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

ЦВЕТОТРОН:

7.04, 7.31, 7.57, 8.32, 8.55, 9.28, 10.30, 11.12, 11.31, 12.11, 12.25, 13.07, 13.27, 14.08, 14.20, 15.05, 15.26,

16.06, 16.30, 17.00, 17.25, 18.00, 18.26, 19.32, 20.02, 20.34, 21.00, 21.28, 22.07

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА:

7.00, 7.30, 8.03, 8.26, 8.58, 9.21, 9.57, 11.00, 11.41, 11.57, 12.37, 12.55, 13.37, 13.53, 14.34, 14.54, 15.35,

15.59, 16.32, 16.56, 17.29, 17.55, 18.26, 19.35, 20.04, 20.30, 21.00, 21.32, 21.53, 22.32

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЙСЫ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (____) СЛЕДУЮТ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ В ДЕПО.

МАРШРУТ№ 8 РАБОЧИЙ, ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

СВЕРДЛОВА:

6.09, 6.29, 6.49, 7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.51, 7.59, 8.09, 8.19, 8.29, 8.39, 8.46, 8.54, 9.04, 9.14, 9.24, 9.34, 10.20, 10.32, 10.52, 11.12, 11.27, 11.47, 12.07, 12.22, 12.42, 13.02, 13.17, 13.37, 13.57, 14.12, 14.32, 14.52, 15.07, 15.27, 15.37, 15.47, 15.54, 16.02, 16.12, 16.22, 16.32, 16.42, 16.49, 16.57, 17.07, 17.17, 17.27, 17.37, 17.44, 17.52, 18.02, 18.12, 18.22, 18.32, 18.38, 18.46, 18.54, 19.14, 19.31, 19.46, 20.01, 20.20, 20.38, 20.56, 21.15, 21.33, 21.51, 22.10, 22.28, 22.46, 23.05, 23.23, 23.40

ЦВЕТОТРОН:

5.41, 6.01, 6.21, 6.36, 6.46, 6.56, 7.06, 7.16, 7.23, 7.31, 7.41, 7.51, 8.01, 8.11, 8.18, 8.26, 8.36, 8.46, 8.56, 9.06, 9.28, 10.04, 10.24, 10.44, 10.59, 11.19, 11.39, 11.54, 12.14, 12.34, 12.49, 13.09, 13.29, 13.44, 14.04, 14.24,

14.39, 14.59, 15.09, 15.19, 15.26, 15.34, 15.44, 15.54, 16.04, 16.14, 16.21, 16.29, 16.39, 16.49, 16.59, 17.09, 17.16, 17.24, 17.34, 17.44, 17.54, 18.04, 18.10, 18.18, 18.26, 18.46, 19.03, 19.18, 19.33, 19.37, 19.52, 19.54, 20.09, 20.10, 20.28, 20.47, 21.05, 21.23, 21.42, 22.00, 22.18, 22.37, 22.55, 23.12, 23.28, 23.46, 0.03

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЙСЫ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (___) СЛЕДУЮТ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ В ДЕПО.

 
 
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  Как ранее сообщалось, в связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по ул. Карла Маркса на участке от ул....
 
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