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Тихановская: Сережа, я тебя очень люблю. Я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил

14.07.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты. На ступеньках ЦИК она поблагодарила людей и обратилась к мужу.

Тихановская: Сережа, я тебя очень люблю. Я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тихановская не исключила, что в ее кампании могут быть изменения в связи с нерегистрацией Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

— Я благодарю тех, кто собирал подписи. Я думала, Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют. Мы подумаем над целесообразностью объединения с другими кандидатами, — сказала Светлана Тихановская.

Она также обратилась к мужу.

— Сережа, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил, — сказала кандидат в президенты.

— Я верю, что он не сломается, — добавила она, обращаясь к журналистам.

На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности, Тихановская с иронией ответила:

— По нашему законодательству у кандидата нет никакой особой защиты. Я в такой же «безопасности» (показала она жестом кавычки), как все остальные.

Семья Тихановских

Напомним, изначально о своем желании побороться за пост президента заявил муж Светланы Тихановской, Сергей Тихановский. Он не смог подать документы в ЦИК, поскольку отбывал административный арест, но документы подала его жена - и стала претендентом в кандидаты.

Сергей Тихановский после "суток" возглавил избирательный штаб своей жены и начал собирать подписи за Светлану Тихановскую.

В Минске, Слуцке, Барановичах, Могилеве и Гомеле люди выстраивались в очередь, чтобы отдать свой голос за Тихановских. Так было и в Гродно, где вечером 29 мая его задержали во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого на земле оказался милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции. А потом на даче Тихановского нашли 900 тысяч долларов.

8 июня ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Позже ему предъявили обвинение еще по ст. 191 (воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным). Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Тихановского.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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  14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Светлана Тихановская...
 
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