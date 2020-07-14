В Гродненской области чествовали механизаторов, намолотивших первую тысячу тонн зерна

Источник материала: ОНТ

В регионах страны появились первые герои жатвы. В Гродненской области сегодня чествовали механизаторов, которые уже намолотили тысячу тонн зерна.

Второй год подряд лидер уборочной – производственный кооператив имени Кремко. Все поздравления на мехдворе. Технику готовят к уборке яровых, она вот-вот начнется. Подарки и цветы от профсоюзов сразу двум механизаторам – Андрею Росенику и Николаю Колбыко. Оба опытные хлеборобы, работают в поле не один десяток лет. Стать первыми удалось за счет сбора озимого ячменя, а его в хозяйстве много – почти 15% площадей. К сезону передовики получили новые комбайны.

Участников жатвы обеспечат дезсредствами, двухразовым питанием, проверят безопасность техники. Всего только в Гродненской области предстоит убрать более 300 тысяч гектаров хлебов.

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