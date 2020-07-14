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Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

14.07.2020 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут итогом переговоров 14 июля в Москве.   

Роман Головченко на встрече с премьер-министром России: вывод один – не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее

Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Михаил Мишустин, председатель правительства России: 
Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля. Вы знаете, что за последнее время по линии правительства Российской Федерации были приняты важнейшие решения, позволившие нам создать условия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.   

Рассчитываю, что и правительство Беларуси под вашим руководством будет выстраивать работу в самом конструктивном русле.  

Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше серьезное достояние совместное, гарантирующее гражданам России и Беларуси широкие экономические и, конечно, гуманитарные права.   

Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Отметим, в 2019 году товарооборот между нашими странами превысил 35 миллиардов долларов. Примечательно, что российский экспорт в Беларусь уменьшился почти на 32 %, в то время как белорусский экспорт в Россию – всего на 7 %.   

Люди в материале: Роман Головченко, Михаил Мишустин

 
 
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Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они...
 
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