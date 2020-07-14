«За год я сбросил 80 кг». Искренний рассказ кассира о том, как приходит и уходит лишний вес

Источник материала: Tut.by

«178,2 кг — эту цифру на весах я не забуду никогда, — признается 29-летний Антон Козлов. — Честно? Было очень страшно. Есть телепрограммы, где показывают людей с весом 300−400 кг. Я думал: неужели меня ждет такое? Я не смогу выйти из комнаты. Буду сидеть на кровати, которая в один момент меня не выдержит. Так и умру от сердечного приступа».





HEALTH.TUT.BY поговорил с минчанином, которому пришлось всерьез худеть дважды: сброшенные за год 50 кг вернулись с избытком. Теперь Антон стал легче на 80 кг — и делится своей личной историей: «Не ради рекламы меня, диетолога или тренера, а ради того, чтобы мой опыт помог другим». Каково худеть, когда ты кассир и весь рабочий день смотришь на чужую еду? Почему килограммы возвращаются? И какой совет хочет дать Антон всем родителям?

Откуда в жизни Антона взялся лишний вес

— Я рос обыкновенным ребенком. Ничто не предвещало «тяжеловесной» жизни — до четвертого класса. Потом появились проблемы со щитовидкой. Допускаю, что на мои отношения с питанием мог повлиять и стресс: школьником я стал свидетелем ограбления в квартире. Еда оказалась способом успокоиться.





Тем более что кормили меня хорошо — даже слишком. Большое участие в воспитании принимала бабуля. Она любила положить добавки со словами: «Кушай! Вырастешь большим и здоровым». Забегая наперед, скажу: большим я вырос, а здоровым — нет.

Чем старше я становился, тем больше налегал на еду. Казалось, раз так кормят дома, то внушительные порции — в порядке вещей. За раз мог навернуть кастрюлю макарон или супа, сковородку жареной картошки. Будто так и надо. Меня даже в гости перестали приглашать: «Антон, все приходят пообщаться, а ты — пожрать».

В 2009 году, когда я закончил школу, я весил больше 120 кг.





Как Антон впервые похудел: за год на 50 кг

— Когда я выбирал работу, то думал и о состоянии здоровья: из-за лишнего веса болели ноги, поэтому важно было больше сидеть. Отучился по специальности «продавец, контролер-кассир, товаровед». На рабочий пропуск в гипермаркет меня сфотографировали в весе примерно 170 кг — точно не знаю, взвешиваний я тогда избегал.

Однажды я сидел на кассе, и со мной заговорила незнакомая женщина: «Я консультант по питанию. Если захотите, смогу вам помочь». Я не удивился: и до того ко мне подходили разные консультанты и диетологи, я отказывал уже раз десять. Казалось, на мне больше хотят заработать, чем помочь. Но в тот раз почувствовал: и вправду желает добра. Обменялись контактами.





Так в 2013 году я стал худеть. С консультантом мы уменьшили порции. Добавили свежие овощи в рацион. Увеличили количество белка: это и филе курицы и индейки (обязательно без кожи, чтобы уменьшить жирность), и молочные продукты (3−5% жирности, потому что обезжиренный творог по сути своей бесполезен). Я выпивал минимум 2,5 л воды в день: узнал, что наш организм часто путает жажду с голодом. Ел 5−6 раз в день и никогда не пропускал завтрак. Считал калории, потому что без контроля можно набрать вес хоть самыми полезными продуктами.

Худеть, когда ты кассир в магазине и весь рабочий день на ленте — продукты, поначалу было тяжело: «Ой, курочка! А вот фрукты… Закончу работать, обязательно поем». Но потом привык.

За год я сбросил 50 кг.

Что заставило вес вернуться с избытком

— Когда я сбросил лишний вес, смог наладить личную жизнь. Хотел жениться. Но потом узнал об измене — и впал в сильную депрессию. Это состояние продолжалось два года. За это время я набрал 60 кг.





Было абсолютно все равно, как я выгляжу и что обо мне подумают. Еда и алкоголь спасали, отвлекали от реальности. Мне словно хотелось показать бывшей: «Смотри, до чего ты меня довела!» Юношеский максимализм. От такого поведения мне становилось только хуже.

С лишним весом пришли серьезные проблемы со здоровьем. Заметно упало зрение. Серьезно беспокоили вены, вплоть до того, что на одной ноге начала развиваться трофическая язва. У меня был низкий гормональный фон: не хватало тестостерона, и фигура становилась все более женской. По ночам я часто просыпался от того, что нечем дышать. Я до сих пор задаюсь вопросом: «Антон, как ты мог себя до такого довести?»

Еще сложнее было морально. Только похудев, я с облегчением заметил: на улице на меня больше не обращают внимания. Раньше обсуждали даже школьники на остановке. В магазине переговаривались клиенты в очереди: «Смотри, какой кабан сидит…»





178,2 кг — эту цифру на весах я не забуду никогда. Честно? Это было очень страшно. Есть телепрограммы, где показывают людей с весом 300−400 кг. Я думал: «Неужели меня ждет такое? Я не смогу выйти из комнаты. Буду сидеть на кровати, которая в один момент меня не выдержит. Так и умру от сердечного приступа». Верю, если б я ничего не предпринял, так и было бы.

Как Антон худел во второй раз: за год 80 кг

— Консультант по питанию время от времени писала мне: спрашивала, как дела. Когда я был в депрессии, я не отвечал. Казалось, раз уж со мной плохо поступил близкий человек, как другие могут оказаться лучше? Но не зря говорят, что время лечит. Спустя два года я нашел в себе силы связаться с ней.

Худеть во второй раз я начал 19 июля 2019 года. Оказалось, что это еще сложнее. Снова нужно было уменьшать порции, менять привычки в питании… Я думал: «Боже, что со мной не так? Почему мне так хочется жрать?» За первый месяц я сбросил 18 кг. Когда вес такой большой, как у меня, это нормально.





В начале года, когда я был около 130 кг, я впервые стал заниматься в зале с тренером. Смешно вспоминать, но перед пробным занятием я так волновался, что гуглил, «как вести себя в тренажерном зале». Думал, вот зайду в зал, а мужчины-качки и женщины-качки презрительно на меня посмотрят: «Пошел вон, ты недостоин!» На деле в тренажерке каждый занимается собой. Сейчас я стараюсь тренироваться дважды в неделю, но иногда нарушаю график из-за работы. Упражняться нелегко, но мне это нравится. Не подумайте, я не мазохист, но от работы над собой действительно получаешь удовольствие. Я вижу, что у меня подтягивается кожа, развиваются мышцы. Надеюсь не выглядеть как шарпей.

Сейчас я вешу 98 кг. Похудел на 80 кг — как будто целого человека с себя снял. Мой ориентир и ближайшая цель — весить 80 кг, хотя при росте 175 см мой идеальный вес — 75 кг. Похудение — это только первый этап. Проблем со здоровьем еще много: надо и подтянуть кожу, и наладить гормональный фон — работы на несколько лет.





Недавно ходил в гости к родственникам. Примерно год не виделись. Дядя сказал: «Ты как будто другой человек». На днях бывшая коллега с трудом узнала меня в автобусе: «Антон, это ты? Серьезно?!» Люди говорят, что я как будто помолодел на десять лет. И поменялся не только внешне, но и внутри: начал относиться к жизни проще, не воспринимать все так близко к сердцу.

Какой совет вам хочет дать Антон

— Такое кардинальное похудение не проходит бесследно: растяжки, обвисшая кожа… Не очень приятно смотреть — но я отношусь к этому как к напоминанию: когда-то я был очень большой человек. У меня до сих пор остался комплекс: дома зеркала висят только на уровне головы и ни одного в полный рост.

Когда я смотрю на еду, я не думаю о том, что она вкусная. Я вижу лишний вес, от которого придется потом избавляться.





Я рассказал о себе не потому, что хочу кого-то прорекламировать: это не пиар ни меня, ни моего тренера, ни консультанта. Я хочу только поделиться своим опытом. Вдруг он кому-то поможет? Если ты опустил руки и думаешь, что похудеть не получится, посмотри на меня. Нельзя отчаиваться. Нужно пробовать.

Хорошо, если есть поддержка близких. Меня, например, очень поддерживает мама. Но похудеть за тебя никто не сможет. Я когда-то фантазировал: «Сделаю операцию на желудке, будет все хорошо». Но если привычки питания не поменяются, порезанный желудок растянется снова: условно говоря, из теннисного мячика превратится в кастрюлю.

Из своего опыта я понял: каждый человек отвечает за свою судьбу. У меня был друг в школе: худой, по физкультуре отличные оценки. Недавно случайно встретились. Не только он меня не узнал — но и я его. Я похудел, а он увлекся пивом и компьютерными играми. Можно сказать, мы с ним поменялись местами. Я говорю: «Давай тренироваться! У меня получилось, и ты сможешь». — «Нет, это дорого. Не хочу тратиться на такое». Раньше, возможно, я бы отреагировал бурно. А сейчас знаю: заставить или переубедить насильно нельзя. Чтобы был результат, важна личная мотивация: мое похудение надо не диетологу или тренеру, а мне.





Но мой самый главный совет: родители, следите за весом своих детей. Я же работаю кассиром и вижу, что они едят. Прививайте им привычки правильного питания — но не приказами, а своим примером. Не закрывайте глаза на проблему лишнего веса со словами: «Подумаешь, перерастет!» Не перерастет. Если ребенок без причины набирает вес, отведите его к эндокринологу.

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