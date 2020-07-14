ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

14.07.2020 19:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 90-е. Два миллиарда населения планеты голодают. Из-за нехватки продовольствия планету лихорадят бунты. Беларусь делает первые самостоятельные шаги в политике, экономике.

И белорусский лидер сразу дает понять: он будет жестко пресекать попытки приватизации отраслей, которые обеспечивают продовольственную безопасность государства.   

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Основа нашей страны – это земля. И загубить ее – значит потерять всякую продовольственную безопасность.

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

Переработка молока, как и многие другие отрасли экономики, с развалом Союза оказалась в непростой ситуации. Беларуси достались в наследство огромные колхозы, заводы с износом оборудования, потерянные торговые связи. Нужно было искать собственный путь развития. Думать о технологиях, сбыте продукции, параллельно реформируя сельские хозяйства и фермы. А еще следить за достойными закупочными ценами, не повышая стоимость продукции. Решение сотен вопросов сливалось в единую стратегию.   

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

Александр Лукашенко:  
Надо искать, за счет чего вы сократите себестоимость и выйдете на прибыль. Но крестьян душить мы не можем. Не будет в деревне коров – не будет у вас молока.   

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

В те годы вряд ли кто из технологов мог предложить заводу выпуск элитного сыра, который как золотой запас: должен год, а то и два вылежаться в хранилище. Было не до изысков. И вряд ли тогда можно было представить, что к 2020-му молочная отрасль страны станет не просто стратегической для страны, а важным фактором экономики, а временами даже и политики. А производство молока, по сравнению с 1995-м, вырастет более чем вдвое. 

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

И 7 миллионов тонн сырья – молока лучших белорусских ферм – это не предел. И главное – переработка будет идти на современных, модернизированных по всем стандартам заводах.   

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 90-е. Два миллиарда населения планеты голодают. Из-за нехватки продовольствия планету лихорадят бунты. Беларусь делает первые самостоятельные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Общежитию в Минске хотят пристроить два этажа. Горожан приглашают на общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика