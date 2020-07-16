Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 28-летней местной жительницы Ш., которой инкриминировано мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере, по ч.2 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что женщина фактически никогда и нигде не работала, при этом часто посещала салоны красоты, путешествовала на такси по городам Беларуси, покупала себе дорогую одежду. Для удовлетворения своих потребностей Ш., злоупотреблявшая доверием людей, просила у них деньги под различными предлогами.

Среди обманутых был и ее супруг. Уехав из дома в неизвестном для мужа направлении, она, например, звонила ему и просила деньги на лечение якобы имевшегося у нее онкологического заболевания. Затем пояснила супругу, что родила близнецов, просила средства на лечение одного из детей. В итоге – доверчивый мужчина передал ей более 7,5 тыс. рублей.

В период с мая по сентябрь 2018 года Ш. путем злоупотребления доверием случайной знакомой Н. – под предлогами оплаты лечения и пребывания в учреждениях здравоохранения г.Санкт-Петербурга, оплаты услуг экстрасенса, посещения церквей и пожертвований, получила от потерпевшей 2 390 рублей и 800 долларов США.

А 31 августа 2018 года, после знакомства в больнице с Ж., под предлогом оплаты расходов, связанных с автомобильной аварией, в которую якобы попал ее супруг, она получила от Ж. 100 долларов США.

Примечательно, что Ш. была ранее судима за кражу и совершила указанные преступления во время отбывания наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В суде обвиняемая вину признала частично, пояснив, что супруга не обманывала, а просила деньги на законных основаниях. Вместе с тем доказательства суду о беременности и болезнях женщина не представила. Остальные факты мошенничества признала полностью, однако от дачи показаний отказалась.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Барановичского района и г.Барановичи признал Ш. виновной в противоправном завладении имуществом путем злоупотребления доверием. В качестве наказания по повторности преступлений и совокупности приговоров суд назначил ей 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа. Никому из потерпевших ущерб не возмещен.

Приговор вступил в законную силу.

Служба информации прокуратуры Брестской области