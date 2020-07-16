Даже Рогачук создал свой Telegram-канал. А какие ещё вы знаете в Бресте группы?

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже если первое лицо города переходит на мессенджер Telegram, то давайте попробуем разобраться - а что в нём есть этакого, и чем он отличается от других социальных сетей.





Имя новая "общалка" сделала себе на попытках блокировки со стороны целых государств. Все хотели почему-то заблокировать именно Telegram. По итогу не смогли, но зато все о нём узнали.

Сейчас в мире две популярные и недооцененные сети - это твиттер, и Telegram. А всё потому, что и там и тут надо вникнуть что к чему. Не прокатит сходу взять, и применить. Зарегистрировался, и... ничего не понятно. В том же вайбере куча друзей, а тут - никого? На самом деле это не так, Telegram умеет всё тоже самое, что и вайбер, но не так сильно нагружает систему - как телефон, так и компьютер. С вайбером не забалуешь, его надо периодически сносить, иначе никаких мощностей не хватит. Вайбер сам по себе может слететь, там идёт жёсткая привязка к номеру телефона, не спрячешься, твои контакты всегда будут знать, что это ты. Да и других моментов хватает.

В Telegram дозволено многое, считается, что он абсолютно безопасен для тех, кто им пользуется (речь об анонимности), и предположительно, его невозможно заблокировать на уровне страны. А вот посмотрим, как раз "на носу" выборы. Вчера ночью, к примеру, на несколько часов в Беларуси был зафиксирован сбой в работе этого мессенджера. Почему - никто не понял.

Итак, какие же интересные, на ваш взгляд, каналы вы знаете? Поделитесь в комментариях вашими подборками (размещайте просто ссылку, отделяя её пробелами от текста, а лучше переводом строки для надёжности). Можно указать имя канала - он найдётся по глобальному поиску.

А мы вам представляем наши каналы (а то они сильно отстали от Рогачука):