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«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске

16.07.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля на Площади звёзд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»

«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске

Филипп Киркоров, певец (Россия):   
Когда «Славянский базар» оказался единственным фестивалем, который может собрать всех зрителей у телеэкранов по всей стране: и в Беларуси, и в России, и в Украине. Единственным!   

«Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз»

«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске

Он стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сам артист примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар».   

Люди в материале: Филипп Киркоров

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 16 июля на Площади звёзд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Точки переплетения...
 
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