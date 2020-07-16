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«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля на Площади звёзд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Филипп Киркоров, певец (Россия):
Он стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сам артист примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар».
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Новости Беларуси. 16 июля на Площади звёзд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точки переплетения...
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