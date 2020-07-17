Работает общественная приемная районной организации РОО «Белая русь»

Источник материала: Кировец

На базе общественной приемной Кировской районной организации РОО «Белая Русь» начала работу общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

Здесь можно направить обращение в письменном, в том числе электронном виде (электронный адрес: markevich-vasilii@mail.ru), либо прийти на личный прием, который будут осуществлять активисты районной организации.

Обратиться можно также по телефону «горячей линии»: мобильный тел. : +375 29 366-10-57, городской тел.: 77-1-25.

Общественная приемная будет работать с 15 июля по 8 августа.

График работы общественной приемной: понедельник – пятница: с 10.00 до 13.00; вторник, четверг: с 17.00 до 19.00; суббота: с 10.00 до 13.00.

Адрес приемной: г.Кировск, ул.Кирова, 80а, РДК.