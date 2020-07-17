ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Работает общественная приемная районной организации РОО «Белая русь»

17.07.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

На базе общественной приемной Кировской районной организации РОО «Белая Русь» начала работу общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
Здесь можно направить обращение в письменном, в том числе электронном виде (электронный адрес: markevich-vasilii@mail.ru), либо прийти на личный прием, который будут осуществлять активисты районной организации.
Обратиться можно также по телефону «горячей линии»: мобильный тел. : +375 29 366-10-57, городской тел.: 77-1-25.
Общественная приемная будет работать с 15 июля по 8 августа.
График работы общественной приемной: понедельник – пятница: с 10.00 до 13.00; вторник, четверг: с 17.00 до 19.00; суббота: с 10.00 до 13.00.
Адрес приемной: г.Кировск, ул.Кирова, 80а, РДК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе общественной приемной Кировской районной организации РОО «Белая Русь» начала работу общественная приемная кандидата в Президенты Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Мартинович продолжает проводить встречи с быховчанами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика