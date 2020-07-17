У украинской телеведущей во время эфира выпал зуб (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

У украинской телеведущей Марички Падалко с телеканала «1+1» выпал зуб во время того, как она читала новость. Однако женщина справилась с ситуацией очень достойно. Видео выложила в Instagram девушка под псевдонимом ekulka .

Передний зуб выпал прямо во время того, как ведущая читала новости, однако она не растерялась: словила его рукой и продолжила дальше читать новости.

«Только что в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но молодец, что не растерялась. Я бы разревелась», — написала автор видео.

В Сети восхитились профессионализмом и самообладанием телеведущей: «стрессоустойчивость уровень – богиня», «молодец ведущая!», «она молодец, как будто так и было задумано», «Маричка, суперпрофессионал! Даже не моргнула!».

Также в комментариях люди предположили, что это временный зуб: «Думаю, что ведущая занимается своими зубами, и это у неё временный. Да, ситуация неприятная, но и комичная одновременно», «У меня тоже была похожая ситуация с временным зубом, но главное, что она не растерялась».

Фото и видео: instagram.com/ekulka

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