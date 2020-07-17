Мужчину раздражал плачь маленькой дочки, и он избил ее… до смерти









В больницу малышка поступила 17 января 2020 года в состоянии клинической смерти с травмой левой почки. После оказания экстренной помощи ребенок был переведен в гродненскую больницу, где спустя месяц скончался, сообщила на «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





Следствие установило, что утром 17 января отец остался дома с дочерями, а его сожительница ушла на прием к врачу. Младшая пятимесячная дочь лежала в кроватке и плакала. Мужчину это раздражало, и он кулаком ударил девочку в бок. Тем самым причинил телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью.





Выяснилось, что обвиняемый даже не предпринимал попыток оказать дочери медицинскую помощь. Ребенка госпитализировали по инициативе матери только после проявления признаков травмирования и ухудшения состояния здоровья.





Следователи допросили свидетелей, в том числе родственников погибшей девочки и медицинских работников. Согласно выводам экспертов, обвиняемый каким-либо психическим расстройством не страдал, мог осознавать значение своих действий и руководить ими.





Следствию мужчина рассказал свою версию случившегося. По ней, якобы, находясь дома с ребенком и держа девочку на руках, он споткнулся и упал вместе с ней на порог, разделяющий комнаты.





Мужчине предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 139 УК). Сам обвиняемый частично признал свою вину и дал показания по обстоятельствам преступления. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.





Родители девочки в не были расписаны. Мужчине 42 года, он официально работал и ранее судим не был. Женщине — 33, она находилась в декрете. Девочка родилась в августе 2019 года, была болезненным ребенком, находилась на лечении в больнице. Все медицинские осмотры, приемы осуществлялись планово, не пропускались, поэтому замечаний со стороны медицинских работников семья не вызывала.