ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?

17.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси вернется к июльской климатической норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?

Местами будет до +29 градусов. В такую погоду большой популярностью пользуются обустроенные места отдыха. Берега рек, озёр и водохранилищ привлекают прохладой. Чтобы купание было безопасным, мониторинг качества воды ведут санитарные службы. 

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?

За неделю проверены 360 зон отдыха. В 13 из них – пробы по химическим и микробиологическим показателям не соответствуют нормам. В каждом регионе составлен список водоёмов, где купание запрещено.

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?

В столице это пляж № 8 Заславского водохранилища и пляж № 5 в Дроздах. Всего проведены лабораторные исследования 835 проб воды.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси вернется к июльской климатической норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчину раздражал плачь маленькой дочки, и он избил ее… до смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика