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Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси вернется к июльской климатической норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местами будет до +29 градусов. В такую погоду большой популярностью пользуются обустроенные места отдыха. Берега рек, озёр и водохранилищ привлекают прохладой. Чтобы купание было безопасным, мониторинг качества воды ведут санитарные службы.
За неделю проверены 360 зон отдыха. В 13 из них – пробы по химическим и микробиологическим показателям не соответствуют нормам. В каждом регионе составлен список водоёмов, где купание запрещено.
В столице это пляж № 8 Заславского водохранилища и пляж № 5 в Дроздах. Всего проведены лабораторные исследования 835 проб воды.
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Новости Беларуси. В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси вернется к июльской климатической норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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