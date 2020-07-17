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Лукашенко рассказал о проблемах ЕАЭС на встрече с Пашиняном

17.07.2020 16:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал о проблемах ЕАЭС на встрече с Пашиняном

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе много проблем, которые, прежде всего, связаны с невыполнением ранее достигнутых договоренностей. Такое заявление он сделал в пятницу, 17 июля, во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе много проблем, которые, прежде всего, связаны с невыполнением ранее...
 
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