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Лукашенко рассказал о проблемах ЕАЭС на встрече с Пашиняном
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе много проблем, которые, прежде всего, связаны с невыполнением ранее достигнутых договоренностей. Такое заявление он сделал в пятницу, 17 июля, во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном,
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе много проблем, которые, прежде всего, связаны с невыполнением ранее...
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