На улице в Минске поставили военную бронетехнику

Источник материала: Tut.by

Рядом с остановкой, посвященной ВДВ, в районе столичной улицы Лобанка появилось две единицы бронетехники. 42.TUT.BY рассказывает, что за они.



Фото: Денис Бурковский

Напомним, что в начале 2020 году у десантников в Минске появилась «своя» остановка. Необычный остановочный навес венчает фигура самолета, а внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант. Правда, впоследствии оказалось, что в качестве фона для рисунка таблички использовали фигуры военнослужащих ВДВ США и американские вертолеты. Тогда директор УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска» Геннадий Насевич пояснил , что это «временная наклейка». Позже табличку заменили .

Изначально планировалось, что такой дизайн для остановки общественного транспорта «Улица Мазурова» выбрали потому, что рядом с остановкой расположен парк Дививелка, где планируется обустроить площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной.

И вот теперь здесь появились первые две единицы бронетехники. На них нарисована эмблема ВДВ, хоть это и не является специализированной десантной техникой.



Фото: Денис Бурковский



Фото: Денис Бурковский

На фото выше можно увидеть БМП-2 — это советская и российская гусеничная боевая машина пехоты. Впервые пошла на вооружение в 1980 году, хорошо себя проявила в Афганской войне.

Особенностью машины является новый комплекс вооружения — 30-миллиметровая автоматическая пушка. Но на снимке, скорее всего, не она, так как обычно такое оружие намного длиннее.



Фото: Денис Бурковский



Фото: Денис Бурковский

И на этом фото вы можете видеть БТР с демонтированным вооружением — скорее всего, БТР-80.



Фото: Денис Бурковский

Как сообщалось ранее, деньги на реконструкцию выделила администрация Фрунзенского района Минска.