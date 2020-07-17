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На улице в Минске поставили военную бронетехнику
Источник материала: Tut.by
Рядом с остановкой, посвященной ВДВ, в районе столичной улицы Лобанка появилось две единицы бронетехники. 42.TUT.BY рассказывает, что за они.
Напомним, что в начале 2020 году у десантников в Минске
Изначально планировалось, что такой дизайн для остановки общественного транспорта «Улица Мазурова» выбрали потому, что рядом с остановкой расположен парк Дививелка, где планируется обустроить площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной.
И вот теперь здесь появились первые две единицы бронетехники. На них нарисована эмблема ВДВ, хоть это и не является специализированной десантной техникой.
На фото выше можно увидеть БМП-2 — это советская и российская гусеничная боевая машина пехоты. Впервые пошла на вооружение в 1980 году, хорошо себя проявила в Афганской войне.
Особенностью машины является новый комплекс вооружения — 30-миллиметровая автоматическая пушка. Но на снимке, скорее всего, не она, так как обычно такое оружие намного длиннее.
И на этом фото вы можете видеть БТР с демонтированным вооружением — скорее всего, БТР-80.
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