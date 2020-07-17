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На улице в Минске поставили военную бронетехнику

17.07.2020 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рядом с остановкой, посвященной ВДВ, в районе столичной улицы Лобанка появилось две единицы бронетехники. 42.TUT.BY рассказывает, что за они.


Фото: Денис Бурковский

Напомним, что в начале 2020 году у десантников в Минске появилась «своя» остановка. Необычный остановочный навес венчает фигура самолета, а внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант. Правда, впоследствии оказалось, что в качестве фона для рисунка таблички использовали фигуры военнослужащих ВДВ США и американские вертолеты. Тогда директор УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска» Геннадий Насевич пояснил, что это «временная наклейка». Позже табличку заменили.

Изначально планировалось, что такой дизайн для остановки общественного транспорта «Улица Мазурова» выбрали потому, что рядом с остановкой расположен парк Дививелка, где планируется обустроить площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной.

И вот теперь здесь появились первые две единицы бронетехники. На них нарисована эмблема ВДВ, хоть это и не является специализированной десантной техникой.


Фото: Денис Бурковский

Фото: Денис Бурковский

На фото выше можно увидеть БМП-2 — это советская и российская гусеничная боевая машина пехоты. Впервые пошла на вооружение в 1980 году, хорошо себя проявила в Афганской войне.

Особенностью машины является новый комплекс вооружения — 30-миллиметровая автоматическая пушка. Но на снимке, скорее всего, не она, так как обычно такое оружие намного длиннее.


Фото: Денис Бурковский

Фото: Денис Бурковский

И на этом фото вы можете видеть БТР с демонтированным вооружением — скорее всего, БТР-80.


Фото: Денис Бурковский

Как сообщалось ранее, деньги на реконструкцию выделила администрация Фрунзенского района Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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