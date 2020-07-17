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Правительство и Нацбанк обновили представителей государства в крупнейших банках

17.07.2020 17:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Согласно постановлению, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина стали представителями государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк».

Заместитель министра финансов Андрей Белковец будет представлять государство в Белинвестбанке, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь - в Технобанке, заместитель министра финансов Владислав Татаринович и заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич - в Беларусбанке, министр энергетики Виктор Каранкевич - в Белгазпромбанке, председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич - в Белинвестбанке и Приорбанке.

Что это значит?

Это фактически обновление состава представителей государства в нескольких банках. Оно в основном связано с последними кадровыми изменениями и назначениями в правительстве и руководстве министерств и ведомств.

Источник: Myfin.by
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Совмин и Нацбанк Беларуси совместным постановлением от 15 июля 2020 года 419 15 назначили представителей государства в органах управления нескольких банков....
 
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