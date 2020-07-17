Правительство и Нацбанк обновили представителей государства в крупнейших банках

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Согласно постановлению, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина стали представителями государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк» .

Белинвестбанке , первый замминистра экономики Юрий Чеботарь - в Технобанке , заместитель министра финансов Владислав Татаринович и заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич - в Беларусбанке , министр энергетики Виктор Каранкевич - в Белгазпромбанке , председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич - в Белинвестбанке и Приорбанке . Заместитель министра финансов Андрей Белковец будет представлять государство в, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь - в, заместитель министра финансов Владислав Татаринович и заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич - в, министр энергетики Виктор Каранкевич - в, председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич - в

Что это значит?

Это фактически обновление состава представителей государства в нескольких банках. Оно в основном связано с последними кадровыми изменениями и назначениями в правительстве и руководстве министерств и ведомств.