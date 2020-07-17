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Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов

17.07.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на встрече с министром по делам древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов

"В прошлом году Египет посетили 258 тыс. белорусов. Это достаточно большое количество. Теперь эту статистику надо немного повернуть и в свою сторону: чтобы граждане Египта приезжали к нам. Пока в год чуть более тысячи египтян прилетают в Беларусь", - отметил Сергей Ковальчук.

По его мнению, такой небольшой поток связан в том числе с транспортным сообщением. "У нас нет прямого постоянного рейса с Египтом, поэтому нужно проработать этот вопрос. Было бы неплохо, чтобы на данном направлении появились и лоукосты", - сказал министр.

Сергей Ковальчук обратил внимание, что египетской делегации во время визита постараются продемонстрировать все достоинства Беларуси. "У нас развиваются различные виды туризма: промышленный, медицинский, агроэкотуризм. В стране хорошие санатории, большое количество спортивных объектов, отличная инфраструктура", - добавил он.

Министр по делам древностей и туризма Египта в свою очередь рассказал, что это один из первых его визитов за рубеж после пандемии. "Наша основная цель - показать, что мы готовы принять туристов, - сказал он. - Те группы туристов, которые успели побывать в Египте после открытия границ, вернулись абсолютно здоровыми. Всем, кто находится в нашей стране, обеспечено безопасное пребывание".

Халед аль-Анани отметил, в частности, интерес к Беларуси египетского бизнеса: рассматриваются различные предложения, предлагаются туры, ведутся переговоры. "Мы вывели отношения на межгосударственный уровень. А лучшее общение между нашими гражданами - это, безусловно, туризм", - заключил он.

Египетская делегация во главе с министром по делам древностей и туризма Халедом аль-Анани находится с двухдневным официальным визитом в Беларуси. В планах посещение Национального исторического музея, Минского тракторного завода, соборной мечети и санатория "Юность". Также гостям будет предложена обзорная экскурсия по Минску. 18 июля состоится презентация туристического потенциала Беларуси и Египта.

 
Теги: Минск
 
 
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  Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на встрече с министром по делам древностей...
 
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