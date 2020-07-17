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Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Президент 17 июля подписал Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно документу, в состав Совета безопасности включен председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Александр Вольфович. Из состава Совета безопасности исключены Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас.
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Новости Беларуси. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Президент 17 июля подписал Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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