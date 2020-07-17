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Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности

17.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Президент 17 июля подписал Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности

Согласно документу, в состав Совета безопасности включен председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Александр Вольфович. Из состава Совета безопасности исключены Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас.  

Люди в материале: Иван Тертель, Виктор Хренин, Дмитрий Пантус, Александр Вольфович, Станислав Зась, Леонид Анфимов, Сергей Румас

 
 
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Новости Беларуси. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Президент 17 июля подписал Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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