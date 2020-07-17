"Витебские крадут мячи у детей и волокут их на рынок". Валерий Исаев нашел мячи с логотипом БФФ на городском рынке

"Помогу в продвижении бренда БФФ.





Утро, Витебск , Смоленский рынок, контейнер барыги-продавца. Мячи с логотипом БФФ в ассортименте.





Думаю, что эти мячи предназначались для деток в спортивных и средних школах. Вся кадровая политика БФФ в регионах в этом контейнере. Местные ж******ы крадут мячи у детей и волокут их на рынок. Тут главное массовость", — написал Исаев в Facebook.