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Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго

18.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь продолжает переговоры с ПАО "Газпром" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах, сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго

"Вопрос есть, переговоры продолжаются (по цене на газ на 2020 год. - Прим. БЕЛТА). В данной ситуации переговоры по ценообразованию ведутся, и это касается и 2021 года. И они будут вестись", - сказал Виктор Каранкевич на полях Евразийского межправительственного совета.

По его словам, о конкретных цифрах говорить пока рано, это предмет переговоров. "Вопросы обсуждаются по ценообразованию на природный газ, чтобы эта цена была конкурентоспособная, в первую очередь для наших субъектов хозяйствования. Переговоры не заканчиваются. Вопрос на 2021 год пока еще открыт", - добавил Виктор Каранкевич.

Отвечая на вопрос об урегулировании разногласий, возникших по цене на газ с учетом его калорийности, министр сказал: "Это вопрос субъектов хозяйствования. И он обсуждается в рамках субъектов хозяйствования".

Цена на российский газ для Беларуси в 2020 году составляет $127 за 1 тыс. куб.м.

 
 
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  Беларусь продолжает переговоры с ПАО "Газпром" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах, сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает...
 
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