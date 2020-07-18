|
В брестском микрорайоне установку подземных контейнеров планируют начать в конце года
18.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте в микрорайоне Ковалево установку подземных контейнеров для твердых коммунальных отходов планируют начать в конце этого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по санитарной очистке Брестского мусороперерабатывающего завода (БМПЗ) Сергей Тарасевич.
Микрорайон оснастят 23 подземными контейнерами. Параллельно будет вестись работа по завариванию мусоропроводов. "Это часть программы раздельного сбора. Заглубленные контейнеры предназначены для смешенных отходов, рядом будут стоять емкости для вторичных материальных ресурсов. Придя на площадку, человек сможет разделять ВМР по видам", - пояснил замдиректора мусороперерабатывающего завода.
Пилотный проект реализуют в границах улиц Волгоградская, Луцкая, 28-го июля и Октябрьской революции, где проживают 15-17 тыс. человек. "Ковалево выбран, поскольку это проблемный район для проезда транспорта. Большинство домов там 1970-1980-х годов постройки, оборудованы мусоропроводами. Стоящие у подъездов автомобили затрудняют вывоз отходов. Заглубленные же площадки, как правило, устанавливаются у входа во двор, что избавит от заторов", - отметил Сергей Тарасевич. Он перечислил несколько преимуществ подземных контейнеров. Например, их использование избавит мусоровозы от необходимости проезда через дворы. Важно и то, что конструкция емкостей исключает распространение неприятных запахов.
"Похожая ситуация со сбором мусора, как в Ковалево, наблюдается на Востоке, есть очаги в центре города. При удачной реализации пилотного проекта будем распространять его на такие же микрорайоны", - сказал Сергей Тарасевич.
Об установке подземных контейнеров в Ковалево в своем Telegram-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте в микрорайоне Ковалево установку подземных контейнеров для твердых коммунальных отходов планируют начать в конце этого года, сообщил корреспонденту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)