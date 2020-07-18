Двадцать лет тому назад... Брест в 2000-м, опубликовано архивное видео

Источник материала: Виртуальный Брест

А вы помните то время? ВаськаПилот опубликовал архивные кадры.





А мы добавили ещё несколько фотографий из того времени - одни из первых любительских фото цифровым фотоаппаратом того времени, качество конечно ужасное, но это ведь история.



