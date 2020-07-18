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Двадцать лет тому назад... Брест в 2000-м, опубликовано архивное видео

18.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А вы помните то время? ВаськаПилот опубликовал архивные кадры.

Двадцать лет тому назад... Брест в 2000-м, опубликовано архивное видео

А мы добавили ещё несколько фотографий из того времени - одни из первых любительских фото цифровым фотоаппаратом того времени, качество конечно ужасное, но это ведь история.

Двадцать лет тому назад... Брест в 2000-м, опубликовано архивное видео

 
 
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  А вы помните то время? ВаськаПилот опубликовал архивные кадры. А мы добавили ещё несколько фотографий из того времени - одни из первых любительских фото цифровым...
 
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