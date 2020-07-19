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Несовершеннолетняя украинка умерла из-за отравления поддельным алкоголем

19.07.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несовершеннолетняя украинка умерла из-за отравления поддельным алкоголем

В Одесской области (Украина) 17-летняя девушка отравилась суррогатным алкоголем и умерла. Правоохранители начали расследование, информирует пресс-служба полиции Одесской области.

16 июля в два часа ночи девушке стало плохо. Ее госпитализировали. Медики направили украинку в реанимационное отделение. Через несколько часов девушка скончалась.

Медики установили, что смерть наступила от отравления суррогатом алкоголя. Правоохранители начали расследование.

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В Одесской области (Украина) 17-летняя девушка отравилась суррогатным алкоголем и умерла. Правоохранители начали расследование, информирует пресс-служба полиции...
 
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