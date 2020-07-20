13 человек пострадали во время стрельбы в американском штате Иллинойс

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 13 человек пострадали после того, как неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Пеория, штат Иллинойс. Об этом сообщает Fox News.

Трагический инцидент произошел в 04.42 по местному времени на городской набережной, где в этот момент собрались порядка 200 человек. Пострадавшие получили пулевые ранения, однако в основном их жизни ничто не угрожает. Только двое получили серьезные ранения в спину, в данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

Личность нападавшего пока не установлена. Она, как и другие детали и обстоятельства преступления, устанавливаются местной полицией.

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