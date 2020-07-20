ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

13 человек пострадали во время стрельбы в американском штате Иллинойс

20.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

13 человек пострадали во время стрельбы в американском штате Иллинойс

По меньшей мере 13 человек пострадали после того, как неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Пеория, штат Иллинойс. Об этом сообщает Fox News. 

Трагический инцидент произошел в 04.42 по местному времени на городской набережной, где в этот момент собрались порядка 200 человек. Пострадавшие получили пулевые ранения, однако в основном их жизни ничто не угрожает. Только двое получили серьезные ранения в спину, в данный момент они находятся в тяжелом состоянии. 

Личность нападавшего пока не установлена. Она, как и другие детали и обстоятельства преступления, устанавливаются местной полицией.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 13 человек пострадали после того, как неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Пеория, штат Иллинойс. Об этом сообщает Fox News.  Трагический...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шульман о протестах в Беларуси: Они могут открыть соседней державе дорогу на свою столицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика