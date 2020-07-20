Жлобин: история и действительность «стальной» столицы Беларуси и её главного предприятия

Источник материала: ОНТ

Есть такое выражение – «Усталость металла». Это когда постоянное напряжение и нагрузки ослабляют его свойства. Но не только внешние факторы имеют значение. Важно, как материал делали. Про металл говорим не случайно. Сегодня в Жлобине (а это стальное сердце страны) проходит День металлурга. С профессиональным праздником всех тех, кто причастен к литью, поздравил и Президент. Александр Лукашенко отметил, что сегодня белорусская металлургия – основа для всей промышленности, а также пожелал успехов и новых достижений, крепкого, как сталь, здоровья, тепла и уюта в доме. Но было в истории Жлобина и то время, когда на вокзале было сплошь всё усеяно пушистыми мягкими игрушками.





В рубашке навыпуск его можно увидеть разве что рано утром – перед началом рабочей смены. Его жизненный образ – сама суровость. Металлург. Пять минут на перевоплощение. Металлургический завод – как отдельный город. Дороги, здания.

Профессию металлурга не зря называют огненной – здесь очень высокие температуры. Поэтому комфортной ее никак не назовешь, особенно в летнюю жару. Такое выдержат только настоящие мужчины. Может, поэтому их называют суровыми.

Александр Котляров, вальцовщик Белорусского металлургического завода: «И обжигало по неопытности. Дотронешься до раскаленного металла, а все-таки заготовка идет – температура больше 900 градусов. Больно. Ну, потом привыкаешь и более осторожно работаешь уже».

Современный мелкосортно-проволочный стан – один из самых масштабных проектов за всю историю БМЗ. Подобных производств нет на всем постсоветском пространстве. Пока металл идёт по конвейеру, его цена растёт на 30%. Затем он становится основой железобетонных конструкций, крепежей, компонентов.

Владимир Чаус, начальник управления Белорусского металлургического завода: «Несмотря на сложную ситуацию на внешних рынках, БМЗ сохраняет свою экспортную направленность и продолжает присутствовать на всех традиционных для себя рынках. Так, по итогам первого полугодия текущего года экспорт продукции составил более 80%. Если ухудшается ситуация в одних регионах, мы стараемся перенаправить свой сбыт в другие регионы».

Завод в Жлобине – главный законодатель мировой металлургии. Так же, как и основной работодатель в районе (только вдумайтесь – 11 тысяч рабочих мест). Завод тянет и город, места отдыха, дом культуры, ледовый дворец – всё это построено в том числе и благодаря металлургам.

Ольга Гусева, житель г. Жлобина: «Когда БМЗ начал строиться, город был маленький. А потом да, стал расстраиваться, стали строиться дома, новые микрорайоны».

Илья Смоляков, житель г. Светлогорска: «Мы приезжаем из Светлогорска, потому что в Жлобине более приятно и уютно кататься, более дороги ровные. И город очень красивый, яркий особенно».

Сегодня металлическое сердце Беларуси бьется в Жлобине. Но так было не всегда. Был период, когда город на время утратил свой «стальной» статус и, по сути, стал «пушистой» столицей. Или городом мягких игрушек. Как бы ни коробило это металлургов. А все из-за плюшевых зверей, которые буквально заглядывали в вагоны проходящих поездов. В девяностые здесь выживали, как могли.

Наталья Шептунова, житель г. Жлобина: «Не хватало денег у людей, поэтому шили игрушки, очень много разнообразных игрушек, и ходили вот по перрону и продавали. И мишки большие, и маленькие. Очень были низкие зарплаты, простои были, и люди брали в счет заработной платы не только продукцию, которую покушать, но еще брали мех и шили игрушки».

Александр Котляров, вальцовщик Белорусского металлургического завода: «В 90-е годы работы не было, бригадами отдыхали по месяцу, я помню, был в отпуске, пришел, и меня обратно отправили в отпуск, не было работы. Но потом наладилось».

А еще спустя время, благодаря грандиозной модернизации, БМЗ сумел нарастить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. География экспорта – почти 60 стран. Все, кто приложил руку к успеху, будь то сталевар, прокатчик или крановщик, теперь на доске почета. Фотоответ для тех, кто путал металлистов музыкальных с людьми дела, металлургами.

Да, новое оборудование, пульты, современные линии, безусловно, облегчили труд металлургов. Но никакая машина не заменит человека. Поэтому люди рабочих профессий заводу нужны всегда.

Днем рождения БМЗ считается 15 октября 1984 года. Именно в этот день бригада сталеваров совместно с австрийскими коллегами провела первую историческую плавку. С тех пор в Жлобине выпустили уже более 55 миллионов тонн стали. Почти по 6 тонн на каждого жителя страны. Или 6 тысяч Эйфелевых башен. И это не предел. После тяжелой рабочей недели Александр Котляров спешит домой – к детям и внучке. В этой профессии, говорит, очень важно уметь хорошо отдохнуть.



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