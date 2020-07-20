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Жлобин: история и действительность «стальной» столицы Беларуси и её главного предприятия
Источник материала: ОНТ
Есть такое выражение – «Усталость металла». Это когда постоянное напряжение и нагрузки ослабляют его свойства. Но не только внешние факторы имеют значение. Важно, как материал делали. Про металл говорим не случайно. Сегодня в Жлобине (а это стальное сердце страны) проходит День металлурга. С профессиональным праздником всех тех, кто причастен к литью, поздравил и Президент. Александр Лукашенко отметил, что сегодня белорусская металлургия – основа для всей промышленности, а также пожелал успехов и новых достижений, крепкого, как сталь, здоровья, тепла и уюта в доме. Но было в истории Жлобина и то время, когда на вокзале было сплошь всё усеяно пушистыми мягкими игрушками.
В рубашке навыпуск его можно увидеть разве что рано утром – перед началом рабочей смены. Его жизненный образ – сама суровость. Металлург. Пять минут на перевоплощение. Металлургический завод – как отдельный город. Дороги, здания.
Профессию металлурга не зря называют огненной – здесь очень высокие температуры. Поэтому комфортной ее никак не назовешь, особенно в летнюю жару. Такое выдержат только настоящие мужчины. Может, поэтому их называют суровыми.
Современный мелкосортно-проволочный стан – один из самых масштабных проектов за всю историю БМЗ. Подобных производств нет на всем постсоветском пространстве. Пока металл идёт по конвейеру, его цена растёт на 30%. Затем он становится основой железобетонных конструкций, крепежей, компонентов.
Завод в Жлобине – главный законодатель мировой металлургии. Так же, как и основной работодатель в районе (только вдумайтесь – 11 тысяч рабочих мест). Завод тянет и город, места отдыха, дом культуры, ледовый дворец – всё это построено в том числе и благодаря металлургам.
Сегодня металлическое сердце Беларуси бьется в Жлобине. Но так было не всегда. Был период, когда город на время утратил свой «стальной» статус и, по сути, стал «пушистой» столицей. Или городом мягких игрушек. Как бы ни коробило это металлургов. А все из-за плюшевых зверей, которые буквально заглядывали в вагоны проходящих поездов. В девяностые здесь выживали, как могли.
А еще спустя время, благодаря грандиозной модернизации, БМЗ сумел нарастить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. География экспорта – почти 60 стран. Все, кто приложил руку к успеху, будь то сталевар, прокатчик или крановщик, теперь на доске почета. Фотоответ для тех, кто путал металлистов музыкальных с людьми дела, металлургами.
Да, новое оборудование, пульты, современные линии, безусловно, облегчили труд металлургов. Но никакая машина не заменит человека. Поэтому люди рабочих профессий заводу нужны всегда.
Днем рождения БМЗ считается 15 октября 1984 года. Именно в этот день бригада сталеваров совместно с австрийскими коллегами провела первую историческую плавку. С тех пор в Жлобине выпустили уже более 55 миллионов тонн стали. Почти по 6 тонн на каждого жителя страны. Или 6 тысяч Эйфелевых башен. И это не предел. После тяжелой рабочей недели Александр Котляров спешит домой – к детям и внучке. В этой профессии, говорит, очень важно уметь хорошо отдохнуть.
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Есть такое выражение – «Усталость металла». Это когда постоянное напряжение и нагрузки ослабляют его свойства. Но не только внешние факторы имеют значение. Важно,...
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