Жёсткое обращение Прокопьева к Лукашенко за считанные дни набрало миллион просмотров

Источник материала: KYKY

Около трех дней назад известный ресторатор Вадим Прокопьев выпустил на YouTube второе по счету и свое самое радикальное видеообращение к Александру Лукашенко. К утру 20 июля ролик собрал уже миллион просмотров и 91 тысячу лайков (против 1,1 тысячи дизлайков).

Напомним: если в первом видео Прокопьев относительно сдержанно требовал от Лукашенко либо извинений за якобы сказанное им оскорбительное слово, либо участия в дуэли – то во втором риторика ресторатора стала в сто тысяч раз жестче. Именно поэтому мы не станем давать ссылку на этот ролик (хотя он достаточно просто гуглится).

Если вкратце передать суть того, о чем говорится в видео, то там Прокопьев, кроме всего прочего оскорбительного, называет Лукашенко на «ты» и саркастично использует ласковые обращения. Он напоминает президенту о его крайне низком рейтинге, заявляет, что беларусы уже совсем другие, их чарки и шкварки больше не привлекают. Предприниматель выражает уверенность: окружение Лукашенко чувствует слабость лидера и лишь за деньги да из страха имитирует лояльность. Прокопьев считает, президент уже проиграл.

Ресторатор смело уличает главу Беларуси в фальсификациях выборов, проходится по свежим уголовным делам, заведенным против опасных конкурентов, припоминает фамилии исчезнувших в 90-х политиков и журналистов. Биз несмен обещает «учесть пофамильно» всех, кто выполнял преступные указы и «наплевал на закон», и привлечь к ответу – через суд .

Как соцсети восхитились этим видеообращением Вадима Прокопьева, мы рассказывали вот здесь . А его новый ролик, вышедший буквально вчера вечером, смотрите по ссылке , если еще не видели.

Обложка: Канаплев+Лейдик.