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В России в один день заложили два вертолетоносца
Источник материала: Tut.by
Два новейших универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили в понедельник впервые в России на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На торжественной церемонии закладки кораблей президент России Владимир Путин установил закладную доску первого из них,
«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе „Северная верфь“ — два фрегата, а Северодвинске на „Севмашпредприятии“ — два атомных подводных крейсера», — сказал президент.
Как уточнил президент России, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
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Корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
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