В России в один день заложили два вертолетоносца

Источник материала: Tut.by

Два новейших универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили в понедельник впервые в России на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На торжественной церемонии закладки кораблей президент России Владимир Путин установил закладную доску первого из них, пишет ТАСС.

«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе „Северная верфь“ — два фрегата, а Северодвинске на „Севмашпредприятии“ — два атомных подводных крейсера», — сказал президент.

Как уточнил президент России, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».