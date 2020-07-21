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«Делает из страны посмешище»: The Times резко высказалась о том, что Лукашенко нужно уходить

21.07.2020 12:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британская газета The Times, одна из самых известных мировых газет, выпустила материал об Александре Лукашенко под заголовком Мнение «Times» о президенте Беларуси: насмешки над демократией в Минске». 

The Times называет Лукашенко «крайне неприятным и недемократическим руководителем», говорит, что из-за его репрессий Беларусь оказалась на обочине международных дел. По мнению газеты, президент периодически делает из страны «посмешище», в частности, называя пандемию психозом и советуя лечиться от ковида трактором и водкой. 

«Он оказался довольно хитрым политиком, – пишет автор статьи. – Лукашенко понял, что Москва нуждается в его стране как в центре притяжения неэффективного Содружества независимых государств (СНГ) и как в буфере между Россией и Польшей. Он знал, что будущее его страны – не на Западе, и вряд ли особо удивился, когда после его репрессивных действий против оппонентов отношения между Беларусью и ЕС быстро ухудшились. Он оказался в выгодном положении, требовал «особых отношений» с Россией. В первую очередь такие отношения включали закупки нефти по ценам ниже рыночных и легкий доступ беларуских товаров на российский рынок. Россия потакала Лукашенко. Минск стал штаб-квартирой СНГ».

Однако сейчас, продолжает The Times, той «дружбы» между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным уже нет. Последний резко охладел к Беларуси из-за неудачных переговоров по созданию формального союза между двумя странами. Минск начал налаживать контакт с Западом, при этом европейцы «хранят молчание по поводу репрессий Лукашенко внутри Беларуси», отмечает The Times.

«Но дальше так продолжаться не может, – считает автор материала. – Арест всех потенциальных оппонентов Лукашенко на выборах, массовое лишение свободы блогеров и протестующих, а также уловки с целью продления правления президента наглядно показывают, что беларусам все надоело». По мнению The Times, президенту нужно «покинуть свой пост как можно скорее».

 
Теги: Минск
 
 
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Британская газета The Times, одна из самых известных мировых газет, выпустила материал об Александре Лукашенко под заголовком Мнение «Times» о президенте Беларуси:...
 
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