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По числу пересадок на миллион жителей превосходим передовые страны Европы. Говорим о достижениях белорусских трансплантологов

21.07.2020 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уровень белорусских трансплантологов, без преувеличения, один из самых высоких в мире. На сложнейшие операции к нам едут из-за рубежа – это один из важных показателей доверия.  

По числу пересадок на миллион жителей превосходим передовые страны Европы. Говорим о достижениях белорусских трансплантологов

На экспорте медицинских услуг Беларусь уже зарабатывает около 50 миллионов долларов. А по количеству пересадок органов на миллион жителей мы уже превосходим передовые страны Европы. Только кардиохирургических операций в стране делают около 16 тысяч. Только представьте: это 44 операции в день. 

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По числу пересадок на миллион жителей превосходим передовые страны Европы. Говорим о достижениях белорусских трансплантологов

Система оказания кардиологической помощи в Беларуси построена по мировым стандартам. Это еще один бесспорный драйвер отечественной медицины. 11 лет назад успешно проведена первая пересадка сердца молодой женщине. Сегодня для РНПЦ «Кардиология» подобная трансплантация – привычное явление. Примерно раз в неделю специалисты проводят пересадку сердца.   

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По числу пересадок на миллион жителей превосходим передовые страны Европы. Говорим о достижениях белорусских трансплантологов

Хирургия сердца, сосудов, диагностика и лечение сердечной недостаточности. Сложнейшие операции в центре исчисляются тысячами. Здесь проводят и сочетанные пересадки – одновременно меняют сердце и легкие.   

По числу пересадок на миллион жителей превосходим передовые страны Европы. Говорим о достижениях белорусских трансплантологов

Трансплантацию органов сегодня делают не только в Минске, но и в областных центрах. Но наиболее сложные и высокотехнологичные берет на себя РНПЦ. Меняются и кардиохирургические подходы. Если раньше это были в основном открытые операции, сегодня достаточно небольших разрезов. Строительство центра гибридной хирургии в Минске откроет еще больше возможностей. Сдача объекта намечена на 2024 год.   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уровень белорусских трансплантологов, без преувеличения, один из самых высоких в мире. На сложнейшие операции к нам едут из-за рубежа – это один...
 
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