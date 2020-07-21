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БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля

21.07.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Активисты БРСМ презентуют мобильное приложение "Голосую!". Оно станет доступным для пользователей с 23 июля, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля

Новый программный продукт во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" представят активисты БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат.

Бесплатное приложение поможет белорусам узнать адрес своего участка, наименование здания, в котором оно находится, а также контактный телефон. Кроме того, на отдельной вкладке можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты Беларуси. После получения информации можно будет "Построить маршрут". Сервис перенаправит на Google или Yandex Maps и проложит путь - пешком, на общественном транспорте, такси и собственном автомобиле.

В новом приложении будут доступны и "Новости" - актуальная информация из раздела "Политика" БЕЛТА - Новости Беларуси.

Разработчики добавили для пользователей раздел "Обратная связь". Приложение презентуют на платформах Android и iOS. Кроме того, сервис будет доступен и для пользователей компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный сайт.

"По завершении избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате - "Мой депутат". Любой желающий сможет найти необходимую информацию о каждом депутате Палаты представителей Национального собрания: биографию, график приема, обратную связь и многое другое", - пояснили в Минской городской организации БРСМ.

БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля

БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля

БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля
БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля

БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля

 
 
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  Активисты БРСМ презентуют мобильное приложение "Голосую!". Оно станет доступным для пользователей с 23 июля, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ. ...
 
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