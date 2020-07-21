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БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" 23 июля
21.07.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Активисты
Новый программный продукт во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" представят активисты БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат.
Бесплатное приложение поможет белорусам узнать адрес своего участка, наименование здания, в котором оно находится, а также контактный телефон. Кроме того, на отдельной вкладке можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты Беларуси. После получения информации можно будет "Построить маршрут". Сервис перенаправит на Google или Yandex Maps и проложит путь - пешком, на общественном транспорте, такси и собственном автомобиле.
В новом приложении будут доступны и "Новости" - актуальная информация из раздела "Политика" БЕЛТА - Новости Беларуси.
Разработчики добавили для пользователей раздел "Обратная связь". Приложение презентуют на платформах Android и iOS. Кроме того, сервис будет доступен и для пользователей компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный сайт.
"По завершении избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате - "Мой депутат". Любой желающий сможет найти необходимую информацию о каждом депутате Палаты представителей Национального собрания: биографию, график приема, обратную связь и многое другое", - пояснили в Минской городской организации БРСМ.
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