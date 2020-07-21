Источник материала: Виртуальный Брест

Активисты БРСМ презентуют мобильное приложение "Голосую!". Оно станет доступным для пользователей с 23 июля, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ .





Новый программный продукт во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" представят активисты БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат.

Бесплатное приложение поможет белорусам узнать адрес своего участка, наименование здания, в котором оно находится, а также контактный телефон. Кроме того, на отдельной вкладке можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты Беларуси. После получения информации можно будет "Построить маршрут". Сервис перенаправит на Google или Yandex Maps и проложит путь - пешком, на общественном транспорте, такси и собственном автомобиле.

В новом приложении будут доступны и "Новости" - актуальная информация из раздела "Политика" БЕЛТА - Новости Беларуси.

Разработчики добавили для пользователей раздел "Обратная связь". Приложение презентуют на платформах Android и iOS. Кроме того, сервис будет доступен и для пользователей компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный сайт.

"По завершении избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате - "Мой депутат". Любой желающий сможет найти необходимую информацию о каждом депутате Палаты представителей Национального собрания: биографию, график приема, обратную связь и многое другое", - пояснили в Минской городской организации БРСМ.