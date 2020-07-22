Обзор Huawei P40 Pro+ почти за полторы тысячи долларов. Отличная камера с функцией смартфона!

Источник материала: Tut.by

Huawei, несмотря на трудности с доступом к сервисам Google, продолжает выпускать смартфоны разного уровня — как из начального ценового сегмента, так и топового. P40 Pro+, наверное, один из самых технически продвинутых аппаратов, которые на момент публикации обзора есть у Huawei. Китайский производитель снова сделал ставку на камеру — и не прогадал. Правда, оценят это не все.





В чем разница между Huawei P40 Pro и P40 Pro+

Небольшой ликбез. Весной Huawei представила линейку топовых смартфонов P40. В нее вошли три устройства — P40, P40 Pro и P40 Pro+. Первые два девайса официально продаются в Беларуси — наш обзор P40 Pro смотрите здесь .

P40 Pro+ — это усовершенствованная версия «обычного» P40 Pro, которая выглядит практически так же, но отличается «начинкой» камер и еще несколькими деталями (подробнее об этом ниже).

Важно! Когда и по какой цене девайс появится в Беларуси, пока неизвестно. Но это — самая технически продвинутая модель в обойме производителя, так что ожидать стоимости около тысячи долларов не стоит. Наверняка будет дороже. В соседней России устройство по предзаказу предлагается примерно за 1400 долларов, или 3400 наших рублей. На эту сумму и будем ориентироваться.

Дорого? Возможно. Правда, конкурирующий Samsung Galaxy S20 Ultra продается в Беларуси за 3499 рублей, а тот же iPhone 11 Pro Max и вовсе стартует с отметки в 3619 рублей.

«Инженерный шедевр»

Huawei P40 Pro+ в первую очередь выделяется уникальной камерой Leica. Сравнимых альтернатив у конкурентов практически нет. Многие обзорщики назвали камеру P40 Pro+ инженерным шедевром, и с этим сложно не согласиться.





Смартфон оснащается несколькими модулями. Разрешение основного — 50 Мп (1/1.28″, 2.44µm, f/1.9), второго, ультраширокоугольного — 40 Мп (1/1.54″, f/1.8), третьего, телефото — 8 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический зум), четвертого, перископического — 8 Мп (f/4,4, 10-кратный оптический зум). Кроме того, все фотодатчики оснащены фазовым автофокусом. А еще в активе ToF-камера для работы с эффектом боке и точнейшим определением глубины объектов в кадре. Вишенка на торте — самый крупный сенсор в смартфоне (на камере в 50 Мп), захватывающий больше света.

Если это вам ни о чем особо не говорит, смартфон может снимать с увеличением 0,6x — 1x — 3x — 10x без потери качества. Вообще без потери. Практически при любых условиях съемки (но при достаточном количестве света). Детализация не пропадает. И все это делается не только (или даже не столько) за счет программных алгоритмов, но и за счет механического устройства самой камеры. В ней свет проходит сразу через пять зеркал, подвешенных на оптический стабилизатор. Это очень круто — такого пока почти ни у кого нет.



Скриншот с официального сайта Huawei

Если еще проще: представьте, что у вас есть продвинутая фотокамера с оптикой на все случае жизни — можно снимать, как захочется, в разных сценариях, делать как портреты (на 3-кратный телевик), так и панорамы (на «ширик»), снимать с контровым светом, на удалении от объекта (10-кратная оптика) или на расстоянии в несколько сантиметров от него. И результат во всех случаях будет максимально приближен к лучшему из возможных.

И все это — по нажатию одной кнопки. «Ручные» настройки в аппарате, конечно, присутствуют, но пользоваться ими не обязательно. Автоматика справится сама.

В активе P40 Pro+ есть возможность достижения 100-кратного зума. Но это — как и в случае с Samsung Galaxy S20 Ultra ( обзор ) — баловство. Впрочем, искусственный интеллект позволяет делать кадры с 20-кратным гибридным увеличением. Получается неплохо, но уже не так впечатляюще по сравнению с 10-кратной оптикой.





Кто-то возразит: но ведь некоторые смартфоны от конкурирующих компаний (да и самой Huawei) и раньше снимали с 10-кратным зумом, что тут такого? Раньше все это достигалось благодаря программным алгоритмам (так называемый гибридный зум), а теперь они только помогают «железу». Короче, результаты при использовании оптики и не превалирующим участием искусственного интеллекта (а не наоборот) дают наилучшие результаты.

Ниже — серия фотографий, сделанных на Huawei P40 Pro+ на полностью автоматических настройках в солнечный день (0,6х — 1х — 3х — 10х):



















































Снимки, созданные вечером при недостатке света. Ночной режим, кстати, работает на всех камерах. Но, если честно, эффект виден только при съемке на широкоугольную и обычную. Все-же телефотомодули (3х и 10х) не такие светосильные. Ниже расположены кадры с «ширика» и основного фотомодулей:

























А это — несколько ночных кадров с приближением:

























А вот — пример видеозаписи в разрешении 4K на скорости 30 кадров в секунду. По умолчанию запись ведется на «ширик». Оцените скорость фокусировки:

Керамический корпус и большой вес

Внешне P40 Pro и P40 Pro+ выглядят практически одинакового — отличить их с ходу я бы не смог. Более дорогой P40 Pro+ выдают цвета корпуса — девайс продается только черном и белом. В обычном P40 Pro цветовых решений больше, из аналогичных — серый и серебристый.





В Huawei заявляют, что задняя панель в P40 Pro+ сделана из керамики. Благодаря этому «поверхность гладкая, но прочная». С первым соглашусь, второе не проверял. Что заметно сразу — немалый вес устройства (226 граммов). Сказать, что это как-то серьезно мешает, не рискну — конкурирующий iPhone 11 Pro Max весит ровно столько же, и никто не жалуется. Но все же — устройству не мешало бы быть немного легче. Видимо, это плата за красоту в виде керамической задней панели.

Что еще нужно знать о девайсе: P40 Pro+ защищен от воды и пыли по стандарту IP68, оснащается одинарным мультимедийным динамиком (стереоэффекта нет), может работать в 5G-сетях (правда, только на одной SIM-карте), поддерживает установку двух nanoSIM-карт или одной «симки» вместе с картой памяти nanoSD и лишен 3,5-мм порта для наушников.





Претензии точно такие же, как и к P40 Pro: во флагманском устройстве хотелось бы видеть стереоспикеры, карты памяти формата nanoSD найти в Беларуси сложновато (стандартные microSD продаются на каждом углу). А еще по какой-то причине в супернавороченном P40 Pro+ убрали поддержку встроенных eSIM-карт, которая есть в обыкновенном P40 Pro. Немного обидно.

Зато со сканером отпечатков пальцев под экраном в P40 Pro+ все просто прекрасно — датчик срабатывает быстро (меньше чем за секунду), без ошибок, владельца всегда распознает верно. По ощущениям разницы с обычными дактилоскопическими сенсорами в более старых аппаратах не осталось — Рубикон наконец пройден!





Это же можно сказать и о системе разблокировки по лицу. Кроме фронтальной камеры в смартфоне есть ИК-излучатель, за счет которого распознавание происходит даже в полной темноте.

В общем: P40 Pro+ — красивое устройство, с эргономической точки зрения подкопаться к которому сложно. Девайс можно использовать одной рукой (у меня получалось достать большим пальцем до любой точки экрана, но с перехватом в ладони), кнопки питания и громкости находятся на самом удобном месте — на правой боковой грани, в активе все «фишки» вроде защиты от влаги и пыли.

Глобально минус один — большой вес. Лично меня задело отсутствие поддержки eSIM-карт — очень удобная функция, особенно во время заграничных путешествий.



Экран смартфона залезает на боковые грани, но ложных нажатий практически нет

Экран — зачет

В Huawei P40 Pro и P40 Pro+ установлены идентичные дисплеи, так что все плюсы и минусы у них одинаковые.

В девайсе используется 6,58-дюймовая OLED-панель с разрешением 2640 на 1200 пикселей (или 441 ppi), поддержкой HDR10, а также цветового пространства DCI-P3. Все четыре грани дисплея — слева и справа, сверху и снизу — закруглены. Важно, что ложных нажатий при этом я не заметил.





Эстеты возразят: из-за такого решения под углом на гранях слева и справа белый цвет может искажаться и преображаться в голубоватый. Возможно, но в реальной жизни это практически незаметно. Да и вообще: дисплей смартфона — явно его сильная сторона. Единственный недочет — уровень максимальной яркости. На солнце панель если и не слепнет, то явно выдавливает из себя все, что возможно. Запаса по яркости нет.

Зато к плюсам относится режим с частотой обновления в 90 Гц вместо стандартных 60 Гц. Вкратце для тех, кто еще незнаком с технологией: благодаря ей большинство действий на панели смартфона — начиная от перелистывания рабочих столов и заканчивая серфингом в браузере — выглядят намного более плавно, устройство в целом ощущается более быстрым, чем есть на самом деле.



В овальном вырезе не только фронтальная камера, но и ИК-излучатель

Жаль, что производитель не решился на внедрение 120 Гц. С ними эффект становится еще более ощутимым. Правда, и расход заряда аккумулятора увеличивается.

Производительность и время автономной работы

P40 Pro+ работает на фирменном процессоре Kirin 990 5G и оснащается 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X. Зато постоянной памяти (UFS 3.0) установлено целых 512 ГБ. Такого объема точно хватит всем. Операционная система — Android 10 с оболочкой EMUI 10.

История такая же, как и с Huawei P40 Pro, — в нем установлен такой же SoC и оперативная память. В общем, производительности обоим аппаратам хватает за глаза, хотя рекордных результатов в бенчмарках они не ставят. Впрочем, это и не нужно — приложения и игры работают без ощутимых проблем.

Для проформы я все-таки запустил несколько тестов. Ниже — результаты двух прогонов в тесте на троттлинг, или падения производительности под нагрузкой (смартфон соответственно находился в обычном и производительном режимах), а также итоги в AnTuTu v8:













Но опять же: в тех же играх резких скачков fps (если проводить аналогию с первым скриншотом выше) не наблюдается.

Единственная сложность, с которой я столкнулся, — сильный нагрев корпуса возле основной камеры. Правда, такое было всего несколько раз — во время скачки и установки пакета программ для тестирования и одновременной фотосъемки, а также при прогоне синтетического теста в производительном режиме. В обычной жизни девайс редко когда настолько накаляется.

С автономностью все хорошо — от полного заряда аккумулятора на 4200 мАч устройство тянет полный день с включенными 90 Гц. Можно рассчитывать как минимум на 5−6 часов активного экрана. За это в том числе стоит благодарить оболочку EMUI, которая по умолчанию настроена скорее на сбережение энергии батареи, а не на максимально производительную работу.

Есть еще одна фишка — поддержка 40-ваттной беспроводной зарядки. Такого пока нет у большинства конкурентов. По проводу с комплектным зарядным устройством P40 Pro+ заряжается от 0 до 100% примерно за 70 минут.

Все еще без Google

Из-за санкций со стороны США в смартфонах китайской Huawei (не только P40 Pro+, но и в других моделях) не поддерживаются сервисы от американской Google. Это значит, что официально использовать Gmail, Google-карты или, например, Chrome не выйдет. Магазина Google Play, очевидно, также нет. Улучшения ситуации, во всяком случае в ближайшее время, не предвидится.

Huawei ничего не остается, как развивать собственную платформу и разными путями убеждать разработчиков публиковать собственные приложения в фирменном магазине приложений — App Gallery.



Приложение Petal Search в правом нижнем углу экрана — агрегатор от самого Huawei, через который устройство ищет программы, которых нет в App Gallery, в альтернативных магазинах

Надо признать: это хоть и довольно медленно, но все же получается. Так, у меня, например, получилось установить приложения для прослушивания музыки и заказа такси от «Яндекса», найти официальное банковское приложение «Альфа-Банка» (есть клиенты и других банков), программу для доставки еды menu.by. Недавно в Беларуси на смартфонах Huawei официально заработало приложение «Кошелек» — аналог работающих у нас Samsung Pay и Apple Pay.

В общем, собственная платформа Huawei развивается — этого не отнять. Но количество доступных приложений в том же Google Play и App Gallery несравнимо — в Huawei это четко понимают.

Пару месяцев назад, во время тестирования Huawei P40 Pro, другие приложения — тот же Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger — предлагалось загружать самостоятельно с сайтов-зеркал оригинального Google Play. Теперь же и это делать необязательно — на P40 Pro+ предустановлена специальная фирменная программа Huawei, которая ищет заданное приложение сразу же по всем таким источникам и предлагает загрузить ее через APK-файл.

Но и тут есть загвоздка: гарантировать на все 100%, что эти копии полностью безвредны, никто не возьмется. При возникновении каких-либо проблем — например, с вашими личными данными — вся ответственность ляжет на самого пользователя. А что делать, если нужного приложения нет в базе альтернативных магазинов? Как пример — программа для проката велосипедов или электросамокатов.

Да и проблем с самими сервисами Google это не решает. Даже если установить тот же Chrome самостоятельно из альтернативного источника, войти в свой профиль в нем не получится. И так — с любым сервисом американской компании. Условно: если вы постоянно работаете с Google-документами (таблицами, текстом), не представляете жизнь без Gmail или по какой-то причине вам нужно залогиниться в Google-картах, жить с нынешним смартфоном Huawei может быть не так просто.

В Сети иногда появляются инструкции с описанием того, как вернуть сервисы Google на смартфоны Huawei. Но работают они далеко не всегда — программные дыры быстро закрывают. Так что считать такой способ на 100% действенным вряд ли возможно.

Резюме

Huawei P40 Pro+ с технической точки зрения ругать совершенно не хочется. То, какие фотографии и видео смартфон позволяет создавать буквально по нажатию одной кнопки, впечатляет. Основная камера действительно заслуживает звания «инженерного чуда», альтернатив которой на момент публикации обзора немного.





Правда, за уникальные технологии приходится доплачивать — все-таки цена почти в полторы тысячи долларов делает устройство подходящим далеко не для всех потенциальных покупателей.

А если добавить сюда отсутствующие сервисы Google и костыли в виде установки популярных приложений из непроверенных альтернативных магазинов, то приобретение настолько дорогостоящего девайса становится более рискованным предприятием. Правда, если у вас есть возможность немного повозиться с аппаратом самостоятельно, то ситуацию можно исправить.

И еще: сказать, что собственная платформа Huawei с фирменным магазином приложений App Gallery не развивается, нельзя. Еще несколько месяцев назад при тестировании Huawei P40 Pro дело обстояло хуже. Тогда, например, в магазине не было приложения моего банка, да и платить через смартфон не выходило. А сейчас можно. Но хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее.

Из минусов смартфона выделю разве что отсутствующий стереоспикер, непонятно куда пропавшую поддержку eSIM-карт и недостаточную максимальную яркость дисплея. Впрочем, со всем этим можно жить. Плюсов больше: девайс работает день-полтора без подзарядки, оснащается мощной аппаратной платформой, очень быстрым сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лиц.

За предоставленный на тестирование смартфон благодарим белорусский офис компании Huawei . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Huawei: