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В Пекине начали продавать белорусское мороженое. Как думаете, какое?

22.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первыми на китайский рынок вышли «28 копеек», «Каприз», «Лакомка» и другие.



О том, что в июле 2020 года на китайский рынок вышел белорусский производитель мороженого, сообщила БелТА по информации посольства Беларуси в Китае.

- В розничные сети Пекина поступило в продажу белорусское мороженое от компании «Морозпродукт». Первую партию доставили в КНР 2 июля, новый продукт успешно реализуется в продуктовых сетях, - сообщили в дипмиссии.

Уточняется, что пробиться в пекинские торговые сети белорусскому мороженому помогли китайские импортеры, и в частности компания «Юлавье».

На фото из магазина в Пекине на витрине-холодильнике любимые и в Беларуси: «28 копеек», «Каприз», «Лакомка» и другие «морожки». Теперь белорусское мороженое в Китае составит конкуренцию аналогичному российскому продукту, который то же не так и давно вышел на рынок КНР - всего около 5 лет назад.
 
 
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Первыми на китайский рынок вышли «28 копеек», «Каприз», «Лакомка» и другие.
 
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