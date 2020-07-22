Еще 25 благородных оленей завезут в декабре в лесные угодья Кобринщины

Источник материала: Кобринский вестник

В 2019 году Кобринский опытный лесхоз принял участие в открытом конкурсе на выполнение мероприятий Государственной программы «Белорусский лес», рассчитанной на 2016-2020 годы. И выиграл его. Ему было дано право за счет средств областного бюджета приобрести в декабре 2019 года 37 особей благородного оленя в Литовской республике.



Лесные красавцы в вольере.

Прежде чем лесных красавцев выпустить в лесоохотничье хозяйство лесхоза, их поместили в вольер. Этому предшествовала немалая подготовительная работа.

Силами лесхоза и активных охотников был построен вольер площадью 11,7 гектара. На его территории установили необходимое количество кормушек, солонцов, кормохранилище, обзавелись водоемом.

За привезенными животными наблюдал инженер по охотничьему хозяйству Василий Щерба, а егерь Андрей Вакулич выкладывал им корма, строго соблюдая суточный рацион.





В период адаптации животных в вольере выкладывает им корма егерь Андрей Вакулич.

Лесхозом была налажена круглосуточная охрана вольера. По периметру обнесли флажками, чтобы не проникли на территорию крупные хищники.

Без причин не тревожили животных. Передержка оленей в вольере прошла хорошо, даже появилось потомство – несколько малышей. Рожденные оленята уже будут взрослеть и набираться сил в лесных угодьях лесхоза.

Недавно произведено вселение благородных оленей в охотничьи угодья лесхоза, где для них заранее были установлены кормушки, солонцы, есть водопой.

Лесхоз намерен и дальше продолжать работу по приобретению таких лесных красавцев. В этом году лесхозу будут выделены средства на покупку 25 особей. Их завезут в декабре.

По подсчетам специалистов и согласно охотоустроительных документов, в лесоохотничьем хозяйстве лесхоза может обитать средняя оптимальная численность благородных оленей в количестве 315 особей.

Иван ОСКИРКО.

Фото автора.

Служба новостей “КВ”.