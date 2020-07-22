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Абоненты фиксированного интернета от А1 сообщают о больших сбоях. В компании подтвердили проблему

22.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абоненты фиксированного интернета от компании А1 сообщают о многочисленных сбоях в работе Сети.

В редакцию обратилось сразу несколько человек из разных районов Минска с одинаковой проблемой — большинство сайтов не открывается ни через браузер на компьютере, ни через мобильные устройства по Wi-Fi-сети. Проблемы также есть и с собственным сайтом А1 — у некоторых он также отказывается запускаться, у других открывается, но без картинок и другой информации.


Некоторые пользователи заявили, что проблемы якобы есть и с работой мобильного интернета, но в компании это опровергли. Вместе с тем в А1 подтвердили, что с фиксированным проводным интернетом на самом деле сейчас есть сложности.

«У некоторых абонентов фиксированной связи А1 могут наблюдаться трудности с доступом в интернет. Наши технические специалисты уже работают над восстановлением работы сети», — прокомментировали представители оператора. Сейчас сотрудники компании также работают над локализацией проблемы и определением ее масштабов.

О причинах произошедшего сообщат отдельно — мы обновим заметку как только получим дополнительную информацию

 
Теги: Минск
 
 
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