В Ошмянском районе на играющих в котловане детей обрушился грунт. Мальчики погибли

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия в Ошмянском районе. В одной из деревень детей засыпало песком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Инцидент произошел накануне вечером. Два мальчика – 11 и 12 лет – играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети были в яме, грунт обрушился прямо на них.





Прибывшие на место сотрудники МЧС детей откопали, однако спасти их уже не удалось. Следователи осмотрели место происшествия. Проводится проверка.