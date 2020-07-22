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В Ошмянском районе на играющих в котловане детей обрушился грунт. Мальчики погибли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трагедия в Ошмянском районе. В одной из деревень детей засыпало песком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел накануне вечером. Два мальчика – 11 и 12 лет – играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети были в яме, грунт обрушился прямо на них.
Прибывшие на место сотрудники МЧС детей откопали, однако спасти их уже не удалось. Следователи осмотрели место происшествия. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Трагедия в Ошмянском районе. В одной из деревень детей засыпало песком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел...
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