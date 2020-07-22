В БГУ 25 июля начинается прием документов от абитуриентов. Всего вуз планирует принять на обучение 5 128 студентов. Это 98,7% к плану приема — 2019, который составлял 5 193, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

На дневную бюджетную форму планируется набрать 2 140 человек (в 2019-м – 2 130). «Причем доля естественнонаучных специальностей в плане приема составляет 67%, социально-экономических и гуманитарных специальностей — 33%», — отметили в пресс-службе. План приема на заочную бюджетную форму — 218 студентов (216).

Что касается платного отделения, то на дневное в БГУ намерены принять 1 905 человек (в 2019 году план составлял 1 934), на заочное — 468 (474). Предполагается, что для получения второго высшего образования на заочное смогут поступить 132 человека (167), на вечернее — 30 (20).

На сокращенный срок получения образования для выпускников ссузов выделено 328 мест (в 2019 году план составлял 380), из них на дневную форму — 25, на заочную форму — 303.

В пресс-службе рассказали, кто сможет поступить без экзаменов на педагогические направления специальностей «биология», «география», «химия», «математика», «белорусская филология», «русская филология». «Это медалисты или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием. Речь идет также о победителях (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых этот предмет определен предметом первого профильного испытания. Кроме того, необходимы рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили», — пояснили в пресс-службе.

Без экзаменов будут принимать также молодых людей, которые учились в профильных педагогических классах. При этом в аттестате должны быть отметки не ниже 7 баллов по всем учебным предметам, а по тем, что соответствуют предметам профильных испытаний, — не ниже 8 баллов. В наличии у абитуриента тоже должны быть рекомендации педсовета. Кроме того, будут учитываться результаты собеседования в университете. План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 166 мест (в 2019 году — 149).

Целевой прием ведется по 10 специальностям, выделено 32 места.

«Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ, на бюджет и платную форму обучения, подача документов будет идти с 25 по 31 июля. От прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности и поступающих на педспециальности документы будут принимать с 25 по 27 июля. Документы на платную форму обучения можно будет подать по 15 августа», — проинформировали в пресс-службе.

Как и в прошлом году, в БГУ будет идти набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ (Даляньский политехнический университет) (СИБД) по специальностям «физика (производственная деятельность)», «механика и математическое моделирование» и «мировая экономика». Всего планируется принять на дневную форму обучения 60 человек (в 2019 году — 58).