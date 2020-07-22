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ГАИ усилит контроль по недопущению нетрезвого вождения

22.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

ГАИ усилит контроль по недопущению нетрезвого вождения

Госавтоинспекция МВД Беларуси с 24 по 28 июля проведет по всей стране комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения.
Сотрудники ГАИ будут ориентированы на несение службы в усиленном режиме. Под особый контроль будут взяты места массового отдыха, увеселительные заведения, объекты торговли, в первую очередь работающие в круглосуточном режиме.
«В предупреждении ДТП велика роль очевидцев происходящего. Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие, которым под силу отговорить «горячую голову» от поездки или спрятать ключи от транспортного средства. Любой гражданин, видя пьяного за рулем, может сообщить об этом в милицию по телефону 102. В ваших силах остановить беду», — отметили сотрудники ГАИ.
Всего за январь-июнь 2020 года по вине нетрезвых водителей произошло 166 дорожно-транспортных происшествий, в которых 45 человек погибли и 175 получили ранения.
По материалам БЕЛТА.

 
 
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Госавтоинспекция МВД Беларуси с 24 по 28 июля проведет по всей стране комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение
 
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