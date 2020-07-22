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Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район
22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предположительно усадьба была заложена во второй половине XIX века. Считается, что построена Пузынами.
Умели же строить раньше.
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Предположительно усадьба была заложена во второй половине XIX века. Считается, что построена Пузынами. В 1933 данная усадьба Пузынов была продана польским...
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