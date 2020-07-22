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Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район

22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предположительно усадьба была заложена во второй половине XIX века. Считается, что построена Пузынами.

Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район


В 1933 данная усадьба Пузынов была продана польским колонистам-переселенцам, где до 1939 года находилась школа.

Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район


В 1950-ых усадебный дом использовался как пионерский лагерь, благодаря чему до 1990 года был в хорошем состоянии.

Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район


Далее усадьбу постигли нелегкие времена и не самые ответственные владельцы. За почти 30 лет усадебный дом Пузынов весьма пострадал: как от природных катаклизмов так и от бесконечных обещаний, начинающихся с сохранения и заканчивающиеся от создания туристическо-оздоровительного комплекса.

Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район


Но даже и сегодня этот дом поражает своей красотой и архитектурной задумкой.

Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район

Умели же строить раньше.

Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район

 
 
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  Предположительно усадьба была заложена во второй половине XIX века. Считается, что построена Пузынами. В 1933 данная усадьба Пузынов была продана польским...
 
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