Усадьба Пузынов в деревне Гремяча, Каменецкий район

Источник материала: Виртуальный Брест

Предположительно усадьба была заложена во второй половине XIX века. Считается, что построена Пузынами.







В 1933 данная усадьба Пузынов была продана польским колонистам-переселенцам, где до 1939 года находилась школа.







В 1950-ых усадебный дом использовался как пионерский лагерь, благодаря чему до 1990 года был в хорошем состоянии.







Далее усадьбу постигли нелегкие времена и не самые ответственные владельцы. За почти 30 лет усадебный дом Пузынов весьма пострадал: как от природных катаклизмов так и от бесконечных обещаний, начинающихся с сохранения и заканчивающиеся от создания туристическо-оздоровительного комплекса.







Но даже и сегодня этот дом поражает своей красотой и архитектурной задумкой.





Умели же строить раньше.



