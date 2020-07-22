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Минэнерго подтверждает планы по началу загрузки топлива на первом блоке БелАЭС в августе

22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Загрузку топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС планируется начать в августе нынешнего года, сообщил директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович сегодня во время онлайн-конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Минэнерго подтверждает планы по началу загрузки топлива на первом блоке БелАЭС в августе

"Сейчас мы стоим на пороге исторического события для нашей страны: Республика Беларусь в ближайшее время вступит в клуб государств с ядерной энергетикой. Это качественное изменение нашей энергосистемы, будет введен энергоисточник на ядерном топливе, который будет обеспечивать 40% потребления электроэнергии в стране. В августе мы планируем начать важный этап - загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а впоследствии и к энергетическому пуску", - сказал Василий Полюхович.

По его данным, строительно-монтажные работы на первом энергоблоке БелАЭС и общестанционных сооружениях выполнены на 98%. В настоящее время на первом блоке завершаются отделочные работы и благоустройство территории. В мае этого года на площадку сооружения доставлено ядерное топливо, оно прошло входной контроль, размещено в хранилище и готово к загрузке в реактор. На втором блоке строительно-монтажные работы выполнены на 72%.

Василий Полюхович обратил внимание, что белорусские подрядные организации выполнили 51% общего объема работ. При этом белорусскими специалистами выполнено около 70% общестроительных и монтажных работ.

 
 
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  Загрузку топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС планируется начать в августе нынешнего года, сообщил директор Департамента по ядерной энергетике...
 
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