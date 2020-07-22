Источник материала: Виртуальный Брест

Помните совещание в Бресте 22 июня этого года?

Бреста с борта вертолета МИ-2" alt="Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1595410328374513.jpg" style="width: 750px; height: 419px;">





За спиной у Президента фото.







Покажу вам их в хорошем качестве. Снимки сделаны с высоты птичьего полета. Автор - фотограф "Брестского вестника" Олег Полищук, которого любезно взял с собой на борт вертолета МИ-2 большой друг города и мой однокашник по училищу, начальник Минского аэроклуба Мочанский Н.П.





В таком ракурсе панорама Бреста снята впервые.







По-моему мнению, профессиональный фотограф на вертолете немного лучше, чем квадрокоптер.



















