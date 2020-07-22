|
Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2
22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните совещание в Бресте 22 июня этого года?
Бреста с борта вертолета МИ-2" alt="Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1595410328374513.jpg" style="width: 750px; height: 419px;">
В таком ракурсе панорама Бреста снята впервые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните совещание в Бресте 22 июня этого года? За спиной у Президента фото. Покажу вам их в хорошем качестве. Снимки сделаны с высоты птичьего полета. Автор -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)