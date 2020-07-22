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Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2

22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните совещание в Бресте 22 июня этого года?

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За спиной у Президента фото.

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2


Покажу вам их в хорошем качестве. Снимки сделаны с высоты птичьего полета. Автор - фотограф "Брестского вестника" Олег Полищук, которого любезно взял с собой на борт вертолета МИ-2 большой друг города и мой однокашник по училищу, начальник Минского аэроклуба Мочанский Н.П.

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2

В таком ракурсе панорама Бреста снята впервые.

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2


По-моему мнению, профессиональный фотограф на вертолете немного лучше, чем квадрокоптер.

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2

Это вам не ВаськаПилот... Рогачук показал фото видов города Бреста с борта вертолета МИ-2

 
Теги: Брест
 
 
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  Помните совещание в Бресте 22 июня этого года? За спиной у Президента фото. Покажу вам их в хорошем качестве. Снимки сделаны с высоты птичьего полета. Автор -...
 
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